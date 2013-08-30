انتقاد از عدم پوشش بیمه تکمیلی معلولان/ حتی یک معلول هم بیمه مکمل ندارد

علی همت محمودنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وجود بیمه مکمل درمان برای 500 هزار نفر از معلولان کذب محض است و بیش از دو سالی است که بیمه مکمل درمان معلولان تمدید نشده است و این درحالی است که بسیاری از این افراد توانایی پرداخت هزینه های کمرشکن درمان را ندارند.

وی تاکید کرد: هزینه بیمه مکمل معلولان تحت عنوان صندوق درمان بر خلاف برنامه و بودجه دولت و مجلس در نزد مدیران بهزیستی نگهداری می شود.

مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق معلولان با اشاره به اینکه سرانه بیمه مکمل درمان معلولان سالانه فقط 4 هزار تومان یعنی به اندازه یک بسته قرص آسپیرین است، گفت: در حال حاضر مهمترین مشکل معلولان بیمه پایه است و بیش از یک میلیون نفر از این افراد فاقد هرگونه بیمه درمانی هستند.

محمودنژاد افزود: وخامت بیمه پایه درمیان معلولان به حدی است که مسئولین بهزیستی و مددکاران برای تحت پوشش قرار دادن یک معلول و صدور دفترچه بیمه عنوان می کنند که فقط در صورت فوت معلول یک معلول دیگر این امر امکان پذیر خواهد بود.

به گفته وی، تنها بیمه ای که در حال حاضر معلولان استفاده می کنند بیمه ایرانیان است که البته معلولان خود هزینه آن را پرداخت می کنند.

عضو سازمان جهانی معلولان افزود: واکنشهای وزیر جدید رفاه نشان می دهد که مسائل مرتبط با معلولان برای وی از مسائل دست دوم است درحالی که باید گفته رئیس جمهور مبنی بر اینکه معلولان در اولویت اول دولت یازدهم قرار گیرند را درک کرده و به مطالبات عمومی معلولان واکنش نشان دهد.