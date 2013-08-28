به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا الیاسی ظهر چهارشنبه در مراسم بهره برداری از پارکینگ طبقاتی کولانج با بیان اینکه پارکینگ های طبقاتی نقاط قوت شهر همدان هستند، اظهار داشت: از نقاط قوت پروژه پارکینگ طبقاتی کولانج تامین اعتبار از سوی بخش خصوصی و بومی بودن پیمانکاران پرو‍ژه است.

وی با بیان اینکه نقاط قوت و ضعف در همدان باید درست ارزیابی شود، تاکید کرد: نباید اجازه داد کسانی دیگر در مورد نقاط ضعف و یا قوت همدان اظهار نظرهای غیر کارشناسی کنند.

نایب رئیس شواری اسلامی شهر همدان ادامه داد: باید اجازه رشد نقاط قوت در همدان داده شود.

الیاسی همچنین به تقاطع های غیر همسطح همدان اشاره کرد و اظهار داشت: تقاطع های غیر همسطح همدان از پروژه های شاخص و خاص کشور هستند.

وی افزود: امیدواریم با صحه گذاشتن بر نقاط قوت در شهر همدان پیشرفت های بیشتری در زمینه توسعه شهری رقم بخورد.

تقاطع خواجه رشید شهریور ماه افتتاح می شود

نایب رئیس شواری اسلامی شهر همدان از افتتاح و بهره برداری از تقاطع غیر همسطح خواجه رشید تا پایان شهریور ماه خبر داد.

محمدرضا الیاسی تاکید کرد: مسئولان ترافیک باید فرهنگ سازی مناسبی در زمینه ترافیک شهر همدان داشته باشند.

استاندار همدان در ادامه با بیان اینکه همدان ویژگی های خاصی در زمینه گردشگری دارد، گفت: به گونه ای که همدان مرکز تفریحات سالم در کشور است.

علی محمد آزاد با بیان اینکه امروز شاهد ساماندهی بهینه ترافیک با افتتاح این پروژه هستیم، ادامه داد: بی نظمی هایی که در خیابان ها و میادین شهر همدان در مورد نوع رانندگی و نوع پارک خودرو ها دیده می شود وجه خوبی ندارد و در شأن همدان نیست.

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم از ظرفیت های همدان درست استفاده کنیم باید در بحث ترافیک سرمایه گذاری کنیم، ادامه داد: امیدواریم با پروژه های پارکینگ طبقاتی که شهرداری آغاز کرده است در بحث ساماندهی ترافیک اقدامات خوبی رقم بخورد.

مرحله نخست طرح سامانه انبوه بر همدان انجام شده است

علی محمد آزاد همچنین درخصوص سامانه انبوه بر نیز گفت: مرحله نخست طرح سامانه انبوه بر همدان انجام شده است و امیدواریم پروژه سر موعد به پایان برسد و مجوز 215 آن گرفته شود.

وی با اشاره به افتتاح پروژه های پارکینگ طبقاتی نیز گفت: این پارکینگ ها معضل شهر همدان در زمینه پارک خودروها را حل می کند.

استاندار همدان در پایان سخنانش گفت: باعنایت به این پروژه ها سیمای شهر همدان جلوه بهتری پیدا می کند و در جذب گردشگر نیز مثمر ثمر واقع می شود.

همچنین استاندار همدان از زحمات شورای شهر سوم و شهردار همدان قدر دانی کرد.