عشایر در زمینه آب و علوفه مشکل دارند/ زورگیری از عشایر به هنگام کوچ

به گزارش خبرنگار مهر، جهانشاه صدیق پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه همایش ملی عشایر، نظم و امنیت تصریح کرد: این موضوع موجب شده است که سختی تولیدات دامی عشایر مضاعف شود.

وی با بیان اینکه عشایر بر خلاف واحدهای تولیدی دیگر مانند کارخانه ها میزان تولید خود را با مشکلات مختلف تغییر نمی دهند، تاکید کرد: این مهم ارزش عشایر در چرخه اقتصادی و تولیدی کشور را دو چندان می کند.

صدیق تصریح کرد: به منظور رفع مشکل آب عشایر در حال حاضر با 450 تانکر سیار و 38 هزار تانکر ثابت عملیات آبرسانی به عشایر کشور اجرا می شود.

وی افزود: با وجود اینکه عشایر تنها دو درصد از جمعیت کشور را تشکیل می دهند سالانه بالغ بر 180 هزار تن گوشت که یک چهارم دام کشور و 20 درصد پروتیئن مصرفی کشور را شامل می شود در سختترین شرایط تامین می کنند.

61 درصد پهنه های کشور در اختیار عشایر است

صدیق تاکید کرد: علاوه بر تامین امنیت غذایی، واقع شدن در نوارهای مرزی موجب شده است عشایر امنیت 61 درصد از پهنه های کشور را نیز به دوش بکشند.

به گفته رئیس سازمان امور عشایر کشور این موضوع به حدی پیش رفته است که عشایر تامین امنیت نقاط کور که امکانات، جمعیت و استقرار نیروهای دولتی و امنیتی در آنجا کمتر است را نیز به عهده دارند.

وی با تاکید به اعتقادات شهیدپروی عشایر اضافه کرد: حضور عشایر در دفاع مقدس و آمار شهدای عشایر قابل توجه است.

وی افزود: افتخار شهید در خانواده عشایر به حدی است که خانواده هایی که شهید نداده اند از این موضوع احساس خسران می کنند.

فرهنگ عشایر بکر است

رئیس سازمان امور عشایر کشور معتقد است در حال حاضر جامعه عشایری به نسبت جوامع شهری و روستایی پختگی و انسجام فرهنگی بیشتری دارد.

وی تصریح کرد: گذشت، برادری، غیرت، و توجه به محروم از جمله ارزشهایی است که فرهنگ عشایر را متمایز می کند.

وی با بیان اینکه این ظرفیت می تواند به عنوان الگوی اخلاقی مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: عشایر در مقابل تهاجمات فرهنگی بیشتر از سایر گروهها ایستادگی کرده و فرهنگ خود را بکر نگاه داشته اند.

صدیق با بیان اینکه در حوزه سیاست نیز عشایر همواره مدافع آرمانهای انقلاب بوده اند از مشارکت 98 درصدی عشایر در انتخابات اخیر ریاست جمهوری خبر داد.

وی معتقد است این مهم بصیرت ویژه جامعه عشایری در موضوعات و عرصه های مختلف را اثبات می کند.

زورگیری از عشایر در هنگام کوچ

صدیق از جمله مشکلات جامعه عشایری را زورگیری و دزدی دام از این گروه در هنگام کوچ برشمرد و تاکید کرد: در حال حاضر یکی از مهمترین گروههای مدافع امنیت کشور، در هنگام کوچ با مشکلات عمده امنیتی مواجه اند.

وی با بیان اینکه تامین امنیت و اجرای برنامه های این حوزه نیازمند تامین اعتبار است، تاکید کرد: ضروری است مطابق مصوبه سال 84 دولت تمامی دستگاههای اجرایی به همان نسبت که به حوزه روستایی توجه دارند به حوزه عشایر نیز توجه داشته باشند.