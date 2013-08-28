طلب 1900 میلیارد تومانی وزارت بهداشت از بیمه ها

به گزارش خبرگراری مهر، دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی گفت: مجموع طلب دانشگاههای علوم پزشکی از بیمه ها به رقم 1900 میلیارد تومان رسیده است که امیدواریم با پرداخت این بدهیها بخشی از مشکلات اعتباری دانشگاه ها حل شود.

وی در دیدار با مسئولان و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، با بیان اینکه دانشگاههای علوم پزشکی به دلیل کمبود منابع در پرداخت حقوق کارکنان شان نیز با مشکلاتی مواجه هستند، گفت: در کل با توجه به وضعیت اعتباری کشور، امسال برای دانشگاه های ما سال سختی خواهد بود و امیدواریم به لطف خدا گشایشی در کارها حاصل شود.

وزیر بهداشت در پاسخ به اظهارات مطرح شده در این جلسه در خصوص بهره گیری از امکانات بخش خصوصی و واگذاری برخی امور به این بخش، گفت: با کمک گرفتن از توان بخش خصوصی و همچنین خیران جامعه برای رفع تنگناها و افزایش بهره وری موافقم.

وی افزود: در عین حال توصیه می کنم در واگذاری داروخانه ها تعجیل نکنید چون یکی از مشکلات این داروخانه ها بدهی هایشان به شرکتهای دارویی و شرکتهای پخش است و واگذاری بدون مطالعه آنها مشکلات دیگری را ایجاد خواهد کرد.

هاشمی از ایجاد کلینیکهای ویژه و اقماری تحت نظر و مدیریت دانشگاههای علوم پزشکی را اقدامی موثر و خوب برای توسعه بخش سلامت ارزیابی کرد و گفت: ایجاد این کلینیکها به عنوان یک اقدام خوب و موثر باید در دانشگاههای علوم پزشکی گسترش پیدا کند.