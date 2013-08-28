دو هزار خانوار روستایی در لرستان از نعمت گاز برخوردار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله شمس خرم آبادی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با هفته دولت سالجاری دو هزار و 100 خانوار روستایی از نعمت گاز برخوردار شدند.

وی با بیان اینکه در مجموع 15 روستای لرستان از نعمت گاز برخوردار شده اند، افزود: این طرحهای گازرسانی به روستاها در شهرهای الشتر، نورآباد، بروجرد و کوهدشت بوده است.

سرپرست شرکت گاز استان لرستان هزينه صرف شده برای گازرساني به اين روستاها را بيش از 30 ميليارد ريال عنوان کرد.

شمس خرم آبادی با بیان اینکه برای گازرسانی به اين روستاها 13 كيلومتر خط تغذيه فلزی، 59 كيلومتر شبكه توزيع و يک ايستگاه تقليل فشار گاز نيز برای تكميل طرح گارسانی نصب شده است،افزود: هزار و 700 مورد انشعاب نيز در اين روستاها نصب شده است.