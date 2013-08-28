  1. استانها
  2. لرستان
۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۳:۳۹

شمس خرم آبادی خبر داد:

دو هزار خانوار روستایی در لرستان از نعمت گاز برخوردار شدند

دو هزار خانوار روستایی در لرستان از نعمت گاز برخوردار شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: سرپرست شرکت گاز استان لرستان از برخورداری دو هزار خانوار روستایی این استان از نعمت گاز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله شمس خرم آبادی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با هفته دولت سالجاری دو هزار و 100 خانوار روستایی از نعمت گاز برخوردار شدند.

وی با بیان اینکه در مجموع 15 روستای لرستان از نعمت گاز برخوردار شده اند، افزود: این طرحهای گازرسانی به روستاها در شهرهای الشتر، نورآباد، بروجرد و کوهدشت بوده است.

سرپرست شرکت گاز استان لرستان هزينه صرف شده برای گازرساني به اين روستاها را بيش از 30 ميليارد ريال عنوان کرد.

شمس خرم آبادی با بیان اینکه برای گازرسانی به اين روستاها 13 كيلومتر خط تغذيه فلزی، 59 كيلومتر شبكه توزيع و يک ايستگاه تقليل فشار گاز نيز برای تكميل طرح گارسانی نصب شده است،افزود: هزار و 700 مورد انشعاب نيز در اين روستاها  نصب شده است.

کد مطلب 2124793

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها