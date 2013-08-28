381 طرح اشتغالزایی در هیرمند به بهره برداری رسید

عليرضا كريميان در گفتگو با مهر اظهار داشت: تعداد 381 طرح خود اشتغالي به ارزش 33 ميليارد و 380 ميليون ريال همزمان با هفته دولت امسال در این شهرستان افتتاح و به بهره برداری رسید.

وی گفت: درهمین راستا از تعداد 40 واحد مسکونی روستایی مددجويي احداث شده به ارزش 4 ميليارد ریال با همكاري بنياد مسكن انقلاب اسلامی در طی این هفته مورد بهره برداري قرار گرفت.

وی ادامه داد: به منظور توانمند سازی خانواده ها و هم چنین بهره برداری مطلوب از طرح های ایجاد شده و بازدهی مناسب نسبت به ارایه آموزش های لازم به مددجویان با همکاری جهاد دانشگاهی اقدام شده است.