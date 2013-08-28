  1. استانها
  2. همدان
۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۳:۳۷

جمشیدی:

خانه عالم جورقان افتتاح می شود/ خانه های عالم محلی برای تبلیغ و ترویج دین هستند

خانه عالم جورقان افتتاح می شود/ خانه های عالم محلی برای تبلیغ و ترویج دین هستند

همدان - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان از افتتاح خانه عالم شهر جورقان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام محمد جمشیدی ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی شئون مذهبی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان با اعلام این خبر افزود: تعداد خانه های عالم شهرستان همدان با افتتاح این خانه عالم به ده عدد می رسد.

برای احداث خانه عالم جورقان 460 میلیون ریال هزینه شده است

وی اعتبار هزینه شده برای خانه عالم جورقان را 460 میلیون ریال اعلام کرد و اظهار داشت: این خانه عالم در مساحتی به متراژ 313 متر مربع و زیر بنای 126 متر مربع احداث شده و در حال حاضر آماده بهره برداری است.

جمشیدی ادامه داد: خانه های عالم با هدف اسقرار روحانی در محل برای تبلیغ و ترویج دین مبین اسلام و فرهنگ ناب محمدی و اجرای شعائر اسلامی و احکام اسلامی احداث می شوند.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان عنوان داشت: در حال حاضر علاوه بر ده خانه عالم در این شهرستان 4 خانه عالم در جیحون آباد، دشته، کوزره و هیزج در دست ساخت است.

پیشرفت 15 تا 85 درصدی خانه های عالم همدان

جمشیدی با اشاره به اینکه این خانه های عالم از 15 تا 85 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار هستند، ابراز داشت: برای تکمیل و بهره برداری از این خانه های عالم اعتبارات عمرانی مورد نیاز است.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گفت: در تمام خانه های عالم شهرستان روحانی مسقر بوده و در بحث امور دینی فعال هستند.

جمشیدی افزود: روحانیون مستقر در خانه های عالم علاوه بر برپایی نماز جماعت در آموزش قرآن و پاسخگویی به مسائل و احکام شرعی و مشاوره نوجوانان و جوانان نیز فعالیت می کنند.

کد مطلب 2124803

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها