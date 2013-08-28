28 آگوست و رویایی که کینگ برای آمریکا داشت

در تاریخ 28 آگوست سال 1963 میلادی 250 هزار نفر از مردم آمریکا بصورت صلح آمیز در برابر بنای یادبود لینکولن تجمع کرده بودند. هف از این تجمع راهپیمایی در واشنگتن برای کار و آزادی بود و 22 هزار نیروی پلیس، سرباز و گارد امنیتی نیز این تجمع را زیر نظر داشتند و البته نهادهای امنیتی آمریکا نیز در آماده باش بودند.

در این روز مردی به نام "مارتین لوتر کینگ" به ایراد سخنرانی پرداخت که این سخنرانی به "من رویایی دارم" معروف شد و امروز با گذشت 50 سال از آن تاریخ هنوز رسانه های غربی در روز 28 آگوست درباره رویاهایی که کینگ برای آمریکا داشت مطلب می نویسند.

آغاز مبارزات کینگ

در روز اول دسامبر سال 1955 میلادی "روزا پاركر" یك زن خیاط سیاهپوست كه در اتوبوس نشسته بود حاضر نمی شود از جا برخیزد و جایش را به یك مرد سفیدپوست بدهد و به همین دلیل راننده او را به زور از اتوبوس پیاده می كند.

در پی این تبعیض آشكار جنبش تحریم علیه شركت اتوبوسرانی شهر مونتگمری آغاز می شود و مارتین لوتركینگ كشیش جوان شهر در راس این جنبش معترضانه قرار می گیرد و با الهام از مقاومت منفی و غیر خشونت بار گاندی علیه استعمارگران بریتانیایی در هندوستان جنبش تحریم را هدایت می كند.

كینگ رهبری جنبش حقوق مدنی را به عهده می گیرد و در 28 آگوست سال 1963 میلادی در دوران ریاست جمهوری جان اف كندی راهپیمایی بزرگ واشنگتن را به راه می اندازد.

در طول سال های 1960 او در طی تظاهرات های غیر خشونت آمیز در آلاباما، فلوریدا و جورجیا دستگیر شد. کینگ مسیر راه پیمایی 54 مایلی سلما تا مانتگمری را برای حقوق رأی دادن و بسیاری از اعتراض های دیگر رهبری کرد.

کینگ تا زمانیکه در سال 1963 در حبس بود نامه ای از زندان شهر بیرمینگهام نوشت که پایه های معنوی و فلسفی را برای جنبش حقوق مدنی مورد تائید قرار می دهد.

سرانجام در 2 ژوئیه سال 1964 میلادی لیندون جانسون كه پس از قتل كندی رئیس جمهور آمریكا شده بود در حضور مارتین لوتركینگ قانون مدنی كه به هرگونه تبعیض نژادی خاتمه می داد را امضا می كند.

تصویری از سخنرانی 28 آگوست سال 1963 که 250 هزار نفر از مردم آمریکا در آن حضور داستند

در روز 14 اكتبر سال 1964 میلادی مارتین لوتركینگ جایزه صلح نوبل را دریافت می كند و علی رغم لغو تبعیض نژادی این پدیده از بین نرفت و سركوب سیاهان آمریكا شدت یافت كه این مساله موجب بروز شورش های سیاهپوستان در شهرهای بزرگ آمریكا شد. خدماتی كه مارتین لوتركینگ به جامعه سیاهپوستان آمریكا كرد قابل توصیف نیستند و حتی سفیدپوستان آمریكایی نیز نمی توانند منكر خدمات وی به كل جامعه آمریكا شوند.

به این ترتیب ، در شب 4 اوریل سال 1968 میلادی دكتر مارتین لوتركینگ كشیش آزادی خواه در شهر ممفیس توسط یك مجرم سابقه دار سفیدپوست مورد سوءقصد قرار گرفت و به قتل رسید.

بزرگ داشت

در مقاله ای که تحت عنوان "میثاق امید" پس از مرگ وی چاپ شد، کینگ سیاه پوستان آمریکا را ترغیب نمود تا به تعهد خود به عدم خشونت ادامه دهند، ولی همچنین هشدار داد که عدالت برای مردم سیاه پوست بدون تغییرات اساسی در ساختار جامعه ما نمی تواند حاصل شود. سازمان ها و افراد بی شماری کسوت تغییر غیر خشونت آمیز را برگزیده و میراث کینگ را در ایالات متحده و سراسر جهان به پیش برده اند.

اما در سال های اخیر مردم آمریکا علاوه بر آنکه شاهد گنجانده شدن نام کینگ در تقویم این کشور و اختصاص یک روز به وی هستند، شاهد مجسمه بزرگ وی در نزدیکی بنای یادبود لینکولن نیز هستند یعنی همان مکانی که وی سخنرانی "من رویایی دارم" را در 28 آگوست 1963 ایراد کرد اما به رغم تمامی این اقدامات آیا اکنون سیاه پوستان در آمریکا از حقوقی مساوی با سفیدپوستان برخوردار هستند؟

ماجرایی که در ماه گذشته رخ داد و دادگاه رای به بیگناه بودن "جرج زیمرمان" قاتل یک نوجوان سیاه پوست، داد به خوبی نشان می دهد که جامعه آمریکا هنوز از تبعیض رنج می برد به طوری که حتی "باراک اوباما" نخستین رئیس جمهور سیاه پوست آمریکا نیز به آن اعتراف کرده و در اعتراض به این حکم دادگاه گفت : مطمئنا اگر نوجوان کشته شده سفید پوست بود سیستم قضایی آمریکا رای دیگری در مورد آن صادر می کرد.



------------------------------

گزارش از عبدالحمید بیاتی