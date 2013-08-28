29 طرح کشاورزی در لرستان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق طاهری مقدم ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با هفته دولت 29 طرح کشاورزی در این استان به بهره برداری رسید.

وی با اشاره به افتتاح دو طرح آبیاری تحت فشار قطره ای در کاکاشرف روستای گاراژ و سنگتراشان مرکز استان لرستان، گفت: برای اجرای این دو طرح که 19 هکتار از زمینهای کشاورزی را تحت پوشش دارند چهار میلیارد و 64 میلیون ریال تسهیلات بانکی و آورده مجری هزینه شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان همچنین از بهره برداری از طرح پرواربندی گوساله 100 راسی خبر داد و گفت: دو میلیارد و 200 میلیون ریال تسهیلات بانکی و آورده مجری در برای این طرح نیز هزینه شده است.

طاهری مقدم با اشاره به افتتاح یک طرح مزرعه پرورش ماهی به ظرفیت 10 تن در روستای دره تنگ خبر داد و گفت: مجموع اعتبارات این طرح نیز هزار میلیون ریال سهم آورده و تسهیلات بانکی بوده است.

وی از افتتاح 25 واحد دامداری کوچک در شهرستان نورآباد خبر داد و تصریح کرد: برای اجرای این تعداد واحد دامداری کوچک که 25 نفر اشتغالزایی مستقیم دارند هفت میلیارد و 500 میلیون ریال سهم آورده مجری و تسهیلات بانکی هزینه شده است.