توانمندی کاریکاتور اردبیل در سطح بین الملل/زندگی عادی را به تصویر می کشم

به گزارش خبرنگار مهر، یلدا هاشمی نژاد پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه اولین نمایشگاه انفرادی کاریکاتور خود به خبرنگار مهر گفت: استعداد این رشته هنری در اردبیل در جایگاه مطلوبی قرار گرفته و درخشش هنرمندان اردبیلی در رقابتهای جهانی تائیدی بر این موضوع است.

وی با یادآوری چاپ 18 اثر از استان اردبیل در مسابقات جهانی کاریکاتور کرواسی تاکید کرد: تائید آثار هنرمندان اردبیلی در رقابتهای جهانی بیانگر این مهم است که هنرمندان نگاه انسانی و فرامرزی را به خوبی رعایت می کنند.

وی افزود: در صورتی که هنرمند در ارتباط مداوم با دنیای پیرامون و مردم عادی باشد می تواند عین زندگی را به تصویر بکشد.

هاشمی نژاد با یادآوری آغاز به کار فعالیت هنری خود از سال 88 ادامه داد: تلاش کرده ام برای حفظ این انسجام زندگی عادی و روزمره را با رعایت تکنیکهای هنری به تصویر بکشم.

وی ادامه اجرای این مهم را از برنامه های هنری خود عنوان کرد و تاکید کرد: در صورتی که حمایتهای لازم صورت گیرد برپایی نمایشگاه در کشورهای ترکیه، آذربایجان، آلمان و سوئد را در برنامه کاری خود دارم.

هنرمند تقدیر شده مسابقه عکاسی دانشجویان معماری کشور در سال 90 معتقد است برگزاری نمایشگاه علاوه بر فرصتی برای معرفی آثار زمینه ساز شناسایی خلاهای فعالیت حرفه ای هنرمند است.

اردبیلی ها بینش هنری بالایی دارند

هاشمی نژاد در پاسخ به این سوال که آیا بازدید کنندگان صرفا به دیده یک سرگرمی به کاریکاتور نگاه می کنند، تصریح کرد: بیشتر مراجعه کنندگان با دقت آثار را بررسی می کنند که بیانگر بینش بالای هنری اردبیلی ها است.

هنرمند تقدیر شده کارگاه هنر جهانی مقاومت معتقد است نمایشگاههای هنری در افزایش سلیقه هنری شهروندان و بهبود کیفی آثار تولیدی هنرمندان نقش بسزایی دارد.

تاکنون 200 کاریکاتور از هنرمند اردبیلی در نمایشگاههای مختلف در معرض دید عموم واقع شده و تعدادی نیز در جشنواره بین المللی توریسم ترکیه در سال 2010 به چاپ رسیده است.

اولین نمایشگاه انفرادی این هنرمند با نمایش 67 اثر در موزه ختایی اردبیل به همت میراث فرهنگی، ارشاد اسلامی و حوزه هنری استان از سوم تا ششم شهریور ماه برگزار شد.