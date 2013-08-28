بارگذاری سامانه اطلاعات و اخبار سراي محلات شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد عبداللهی با اعلام اين خبر گفت: در همين راستا سامانه اطلاعات و اخبار بخش اعظمي از خانه‌هاي 13 گانه سراهاي محلات منطقه 8 در مرداد ماه سال جاري بارگذاري شد.

وي افزود: در فاز اول دستورالعمل ابلاغي معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران، اطلاعات مربوط به خانه‌هاي فرهنگ و هنر، كتاب، سلامت، قرآن و عترت، پژوهش، تسنيم، اسباب بازي و علم و زندگي به روز رساني شد.

عبداللهي افزود: در اين خانه ها كه در مجموع شامل 50 كانون است، اطلاعات مربوط به معرفي خانه و كانون هاي آن‌ها، مديران كانون هاي آن‌ها، مديران كانون‌ها، توضيح عملكرد آنها، اخبار مربوط به كانون ها، توضيح عملكرد آن ها، اخبار مربوط به كانون ها، اعضا و هم چنين صورت جلسات فعاليتهاي انجام شده بارگذاري شده است.

وي خاطرنشان كرد: شهروندان مي توانند براي عضويت در كانون‌هاي مورد علاقه خود، به سراي محله محل سكونت خود مراجعه كنند.