‫طرح مجلس برای ممنوعیت عزل و نصب توسط سرپرست وزارتخانه ها‬

محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: نمایندگان مجلس در حال تهیه طرح دو فوریتی هستند که بر اساس آن، سرپرستان وزارتخانه ها تا زمان فعالیت در این سمت، حق عزل و نصب مدیران و تغییر در مصوبات وزیر پیشین را ندارند.
وی اضافه کرد: صبح امروز، نمایندگان در صحن مجلس در حال امضا و تهیه طرحی بودند که بر اساس، سرپرستان وزارتخانه ها در طول سه ماه فعالیتی که در این دستگاهها دارند، اجازه عزل و نصب همچنین اعمال تغییرات در مصوبات وزیر پیشین را نداشته باشند.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در پاسخ به این سوال که آیا این طرح در واکنش به عزل و نصب های صورت گرفته در وزارت علوم است یا خیر، تاکید کرد: این طرح برای تمام وزارتخانه ها از جمله وزارت علوم است.
به گفته زاهدی، دو فوریت این طرح یکشنبه آینده در صحن علنی در معرض رای قرار می گیرد.
