  1. حوزه و دانشگاه
۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۴:۰۵

رئیس کمیسیون آموزش:

‫طرح مجلس برای ممنوعیت عزل و نصب توسط سرپرست وزارتخانه ها‬

رئیس کمیسیون آموزش مجلس، از یک طرح دو فوریتی در مجلس به منظور ممنوع شدن عزل و نصب در وزارتخانه ها توسط سرپرست خبر داد و گفت: این طرح برای همه از جمله وزارت علوم است.

محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: نمایندگان مجلس در حال تهیه طرح دو فوریتی هستند که بر اساس آن، سرپرستان وزارتخانه ها تا زمان فعالیت در این سمت، حق عزل و نصب مدیران و تغییر در مصوبات وزیر پیشین را ندارند.

وی اضافه کرد: صبح امروز، نمایندگان در صحن مجلس در حال امضا و تهیه طرحی بودند که بر اساس، سرپرستان وزارتخانه ها در طول سه ماه فعالیتی که در این دستگاهها دارند، اجازه عزل و نصب همچنین اعمال تغییرات در مصوبات وزیر پیشین را نداشته باشند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در پاسخ به این سوال که آیا این طرح در واکنش به عزل و نصب های صورت گرفته در وزارت علوم است یا خیر، تاکید کرد: این طرح برای تمام وزارتخانه ها از جمله وزارت علوم است.

به گفته زاهدی، دو فوریت این طرح یکشنبه آینده در صحن علنی در معرض رای قرار می گیرد.

