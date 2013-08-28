علی حاجی رضا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صبح فردا پنج شنبه هفتم شهریورماه، مراسم آغاز بکار دستگاه عظیم TBM و حفاری خط A پروژه متروی شهر قم با حضور دکتر علی لاریجانی، ریاست مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استانی و شهری برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این مراسم راس ساعت 9 صبح آغاز می‌شود، گفت: مکان این مراسم میدان کشاورز، انتهای بلوار حضرت معصومه(س)، بعد از زیرگذر بلوار امام علی(ع)، محل پروژه متروی قم خواهد بود.

مدیرکل روابط عمومی و بین الملل شهرداری قم افزود: روز پنج شنبه همچنین مراسم کلنگ زنی تقاطع غیر همسطح بلوار عمار یاسر و بلوار 15 خرداد نیز با حضور مسئولان شهری و استانی و رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.

