سلفي ها مدعي الگو گرفتن از رفتار آدم ها و حوادث 300 ساله پس از زندگي پيامبر(ص) هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله جعفر سبحاني ظهر چهارشنبه در همايش تفكر اسلامي كه در مدرسه علميه سلسمانيه مشهد برگزارشد اظهار كرد: كساني كه پيامبر(ص) را درك كرده اند صحابه رسول الله ناميده مي شوند و كساني هم كه صحابه را درك كرده اند تابعين و افرادي هم كه تابعين را درك كرده اند تابعین تابعين ناميده مي شوند.

آيت الله سبحاني اظهار كرد: سلفي ها نه به صحابه كاري دارند و نه تابعين را ملاك مي دانند بلكه آنها مدعي اند ملاكشان فقط 300 سال پس از زندگي پيامبر(ص) است و مي گويند فقط 300 سال درست است و هر آنچه قبل از 300 سال بوده حق و هر آنچه پس از آن بوده باطل است.

وي با بيان اينكه اين ادعاي سلفي ها برگرفته از حديثي است كه به حقيقت اسلام پس از سه نسل از پيامبر(ص) اشاره مي كند تصريح كرد: برداشت سلفي ها از اين حديث كاملا اشتباه است و معني اين 300 سالي كه آنهامي گويند در واقع اشاره دارد به بحث رشد و گسترش بي نظير اسلام در جهان و اينكه اسلام در جهان پيشرفت عجيبي پيدا كرده است.

اين مرجع عاليقدر جهان تشييع ابراز كرد: اينگونه كه سلفي ها برداشت مي كنند بايد همه افرادي كه در 300 سال پس از زندگي با بركت رسول گرامي اسلام زندگي مي كرده اند ملك بوده باشند در غيراين صورت چگونه ممكن است همه رفتار و كردار آنها منبع رفتار و كردار ما باشد.

وي افزود: بررسي تاريخ 300 سال پس از زندگي پيامبر(ص) نشان دهنده اين مسئله است كه در همان سالها جنايات وقتل هاي زيادي صورت پذيرفته است و ما نمي تواينم اين 300 سال را سال هايي عاري از گناه براي همه افراد بدانيم كما اينكه امير المومنين علي(ع) هم در همين دوره به قتل رسيدند.

آيت الله سبحاني با اشاره به يكي ديگر از ادعا هاي سلفي ها اظهار كرد: آنها مدعي هستند اهل حديث هستند و البته با توجه به اينكه اهل حديث هم يك گروه خاص نيستند نمي توان روي همين ادعاي آنها هم حساب كرد.