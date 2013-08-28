  1. استانها
  2. مازندران
۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۴:۱۹

جمشیدی مطرح کرد:

تخصیص 10 میلیارد ریال برای احداث مجتمع اداری کلاردشت

تخصیص 10 میلیارد ریال برای احداث مجتمع اداری کلاردشت

ساری - خبرگزاری مهر: معاون استاندار مازندران از تخصیص 10 میلیارد ریال در سالجاری برای احداث مجتمع اداری شهرستان کلاردشت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمشیدی ظهر چهارشنبه در کارگروه تحول اداری استان تصريح كرد: البته ساخت مجتمع اداري چند سال زمان مي برد و نبايد كار مردم در اين مدت بر زمين بماند و دستگاه هاي اجرايي هرچه زودتر نسبت به استقرار اداره يا نمايندگي در كلاردشت اقدام کنند.

معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار مازندران گفت: موضوع استقرار به موقع ادارات دولتي در شهرستان جديدالتاسيس كلاردشت با جديت دنبال مي شود.
 
جمشیدی با اشاره به گردشگرپذير بودن شهرستان كلاردشت، بيان داشت: رفع نياز مردم اين شهرستان و تسريع در انجام امور اداري آنها، مهم ترين هدف ايجاد ادارات در كلاردشت است.
 
وي افزود: يقيناً فرماندار كلاردشت نيز از همه ظرفيت خود در راستاي تسهيل راه اندازي ادارات دولتي استفاده خواهد نمود اما نبايد انتظار و توقع زيادي از فرمانداري داشت و دستگاه هاي اجرايي بايد به عنوان يك وظيفه اين موضوع را با سرعت انجام دهند.
 
جمشيدي خطاب به مديران كل دستگاه هاي اجرايي استان اظهار داشت: در اسرع وقت با هماهنگي فرماندار، به منظور آشنايي با مشكلات شهرستان كلاردشت، بازديد و جلسه اي در منطقه داشته باشيد و براي موضوع مهم استقرار ادارات تصميم گيري نماييد.
 
معاون استاندار مازندران با اشاره به درخواست فرماندار كلاردشت به منظور استقرار فوري 16 اداره دولتي در كلاردشت، تصريح كرد: بر اساس اطلاعات موجود، دستگاه هاي اجرايي هيچ گونه كمبود نيروي انساني براي اعزام به كلاردشت ندارند.

کلاردشت در غرب مازندران واقع شده است.

کد مطلب 2124843

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها