تخصیص 10 میلیارد ریال برای احداث مجتمع اداری کلاردشت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمشیدی ظهر چهارشنبه در کارگروه تحول اداری استان تصريح كرد: البته ساخت مجتمع اداري چند سال زمان مي برد و نبايد كار مردم در اين مدت بر زمين بماند و دستگاه هاي اجرايي هرچه زودتر نسبت به استقرار اداره يا نمايندگي در كلاردشت اقدام کنند.

معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار مازندران گفت: موضوع استقرار به موقع ادارات دولتي در شهرستان جديدالتاسيس كلاردشت با جديت دنبال مي شود.

جمشیدی با اشاره به گردشگرپذير بودن شهرستان كلاردشت، بيان داشت: رفع نياز مردم اين شهرستان و تسريع در انجام امور اداري آنها، مهم ترين هدف ايجاد ادارات در كلاردشت است.

وي افزود: يقيناً فرماندار كلاردشت نيز از همه ظرفيت خود در راستاي تسهيل راه اندازي ادارات دولتي استفاده خواهد نمود اما نبايد انتظار و توقع زيادي از فرمانداري داشت و دستگاه هاي اجرايي بايد به عنوان يك وظيفه اين موضوع را با سرعت انجام دهند.

جمشيدي خطاب به مديران كل دستگاه هاي اجرايي استان اظهار داشت: در اسرع وقت با هماهنگي فرماندار، به منظور آشنايي با مشكلات شهرستان كلاردشت، بازديد و جلسه اي در منطقه داشته باشيد و براي موضوع مهم استقرار ادارات تصميم گيري نماييد.

معاون استاندار مازندران با اشاره به درخواست فرماندار كلاردشت به منظور استقرار فوري 16 اداره دولتي در كلاردشت، تصريح كرد: بر اساس اطلاعات موجود، دستگاه هاي اجرايي هيچ گونه كمبود نيروي انساني براي اعزام به كلاردشت ندارند.