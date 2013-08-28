پنج پروژه عمرانی، کشاورزی و زیربنایی در آبیک افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پنجمین روز از هفته دولت روز چهارشنبه در مراسمی با حضور احمد عجم استاندار قزوین، غلامحسن داداشی فرماندار آبیک، محمد رضا صفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، محسن حق شناس مدیرکل ورزش و جوانان استان، هدایت صفری مدیرکل کمیته امداد استان بهره برداری از سالن ورزشی چند منظوره روستای قشلاق، طرح توسعه مرغداری تخمگذار شرکت سیمین تاج، شش واحد مسکن مددجویان کمیته امداد، مدرسه روستای هزار جلفا و خط انتقال آب در روستای آقچری شهرستان آبیک آغاز شد.





سالن ورزشی چند منظوره روستای قشلاق از محل اعتبارات دور دوم سفر رئیس جمهور به استان ساخته شده و یک هزار و 400 مترمربع مساحت دارد.



برای ساخت این سالن ورزشی 455 میلیون تومان هزینه شده است.





همچنین طرح توسعه مرغداری تخمگذار شرکت سیمین تاج در روستای خاکشان بخش بشاریات آبیک با حضور استاندار قزوین افتتاح شد.



این واحد در زمینی به مساحت 21 هزار و 600 مترمربع ساخته شده و ظرفیت آن با افزایش 290 هزار قطعه ای به 500 هزار قطعه مرغ تخمگذار رسیده است.





در شرکت سیمین تاج با ظرفیت 500 هزار قطعه مرغ تخمگذار در هر دوره چهار هزار و 700 تن تخم مرغ در هر دوره تولید و روانه بازار می شود.



برای اجرای طرح توسعه این واحد تولیدی سه میلیارد تومان هزینه شده و برای 15 نفر به صورت مستقیم و 30 نفر غیرمستقیم شغل ایجاد شده است.



امیر حسین معصومی مدیرعامل شرکت سیمین تاج در مراسم افتتاح طرح توسعه این شرکت گفت: برای رساندن میزان مصرف سرانه تخم مرغ به سطح سرانه کشورهای پیشرفته تحول و توسعه صنعت صنعت طیور تخمگذار کاملا ضروری است از این رو با توسعه کمی و کیفی تولیدات دامی در راستای تامین امنیت غذایی پایدار، خوداتکایی محصولات دامی و بهبود شاخص تغذیه در شهرستان هدایت و جذب سرمایه های بانکی اقدام کرده ایم.





معصومی بیان کرد: شرکت سیمین تاج دارای پتانسیل لازم برای توسعه و افزایش ظرفیت بوده و از 210 هزار قطعه به 500 هزار قطعه افزایش یافته و میزان تولید هم از سه هزار و 300 تن در هر دوره به هشت هزار تن در هر دوره رسیده است.



همچنین بهره برداری همزمان با شش واحد مسکن مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) در مناطق قشلاق، زیاران، بهجت آباد، هزار جلفا، کوندج و آبیک آغاز شد.





برای ساخت این واحدها که هر کدام 63 مترمربع زیربنا دارد یک میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است.



مدرسه راهنمایی روستای هزار جلفا از دیگر طرح هایی بود که روز چهارشنبه با حضور استاندار قزوین افتتاح شد.



این واحد آموزشی با یک میلیارد و 400 میلیون ریال ساخته شده و دارای آزمایشگاه فنی و چهار کلاس درس است.





در پنجمین روز از هفته دولت بهره برداری از خط انتقال آب روستای آقجری در شهرستان آبیک افتتاح شد و به بهره برداری رسید.



این خط انتقال یک کیلومتر طول دارد و برای تامین آب شرب روستای 300 خانواری آقچری اجرا شده است.





رضا طارمیان مدیر آبفار شهرستان آبیک هم در این باره گفت: در هفته دولت دو طرح دیگر آبرسانی شامل: تامین آب شرب روستای صمغ آباد با حفر یک حلقه چاه، دو کیلومتر خط انتقال، با 170 میلیون تومان هزینه، مخزن هوایی روستای نودوز با ظرفیت 100 مترمکعب و حفر یک حلقه چاه با 180 میلیون تومان اعتبار در این شهرستان افتتاح خواهد شد.

