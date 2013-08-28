مجتمع تفریحی و گردشگری چم شور و آرپناهی در ایذه افتتاح سد

خسرو کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بهره برداری از طرح‌های عمرانی در این شهرستان به مناسبت هفته دولت عنوان کرد: بهره‌برداری از طرح توسعه ایستگاه تقویت فشار فاز دوم شهرستان لالی پیش از ظهر امروز با حضور مقاماتی از استانداری و شهرستان انجام شد.

وی در همین خصوص افزود: متولی توسعه این طرح اداره آب و فاضلاب شهرستان لالی است.

فرماندار لالی با بیان اینکه، مجتمع تفریحی، فرهنگی و گردگشکری آرپناهی و چم شور لالی نیز از جمله طرح‌های که به مناسبت هفته دولت افتتاح می‌شدند، گفت: این دو طرح عمرانی با حمایت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان لالی انجام گرفته است.

کیانی تصریح کرد: بهره برداری از طرح ساماندهی بلوار امام خمینی(ره) نیز از با پشتیبانی شهرداری لالی نیز انجام شد.



وی عنوان کرد: شهرستان لالی یکی از شهرهای خوش آب و هوای خوزستان که به خصوص در فصل تابستان پذیرای گردشگران بی‌شماری از شهرهای جنوبی خوزستان است و جا دارد برای رفاه مردم خوزستان نگاه ویژه ای به این شهرستان صورت بگیرد.

