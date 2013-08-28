۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۴:۲۶

کیانی خبرداد:

مجتمع تفریحی و گردشگری چم شور و آرپناهی در ایذه افتتاح سد

اهواز- خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان لالی از افتتاح چهار پروژه عمرانی به مناسبت هفته دولت در شهرستان لالی خبر داد.

خسرو کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بهره برداری از طرح‌های عمرانی در این شهرستان به مناسبت هفته دولت عنوان کرد: بهره‌برداری از طرح توسعه ایستگاه تقویت فشار فاز دوم شهرستان لالی پیش از ظهر امروز با حضور مقاماتی از استانداری و شهرستان انجام شد.

وی در همین خصوص افزود: متولی توسعه این طرح اداره آب و فاضلاب شهرستان لالی است.

فرماندار لالی با بیان اینکه، مجتمع تفریحی، فرهنگی و گردگشکری آرپناهی و چم شور لالی نیز از جمله طرح‌های که به مناسبت هفته دولت افتتاح می‌شدند، گفت: این دو طرح عمرانی با حمایت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان لالی انجام گرفته است.

کیانی تصریح کرد: بهره برداری از طرح ساماندهی بلوار امام خمینی(ره) نیز از با پشتیبانی شهرداری لالی نیز انجام شد.

وی عنوان کرد: شهرستان لالی یکی از شهرهای خوش آب و هوای خوزستان که به خصوص در فصل تابستان پذیرای گردشگران بی‌شماری از شهرهای جنوبی خوزستان است و جا دارد برای رفاه مردم خوزستان نگاه ویژه ای به این شهرستان صورت بگیرد.
 

