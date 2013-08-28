به گزارش خبرنگار مهر، در این قسمت ها قرار است صحنه های حمله متفقین و رژه آنها در خیابان لاله زار به تصویر کشیده شود که ضبط این صحنه ها تا جمعه به پایان خواهد رسید.

در بخش 45 سریال که جمعه پخش می‌شود ماه‌چهره خلیلی، امیرعلی دانایی و کیانوش گرامی حضور خواهند داشت. یک بازیگر روس به نام الکس خوروکوف نیز در نقش یک افسر روسی در صحنه‌های مذکور ایفای نقش خواهد کرد. همچنین در این بخش صحنه های حمله اراذل و اوباش به مردم نیز به تصویر کشیده خواهد شد.

فرخی یزدی به کلاه پهلوی می آید

با پخش قسمت چهل و پنجم سریال تلویزیونی کلاه پهلوی، فرخی یزدی شاعر و نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در صحنه هایی از این سریال حضور داشته و به ایفای نقش خواهد پرداخت.

در قسمت چهل و پنجم کلاه پهلوی که جمعه هشتم شهریورماه پخش خواهد شد، کریم در خیابان لاله زار به طور اتفاقی با خسرو (شهروز ابراهیمی) مواجه می شود. خسرو به همراه بهرام ( با بازی سپند امیر سلیمانی ) دو تن از کسبه شهر سامان بودند که در قسمت های قبل به واسطه ارتباط با دختران موید، با واکنش تُند کریم مواجه و مجبور به ترک سامان شده بودند و حالا حضور آنها در تهران، اتفاق هایی را رقم می زند.

همچنین حضور شخصیت های داستان در میهمانی سفارت فرانسه نیز اتفاق های جالب توجهی را رقم می زند. در بخشی از این سریال نیز اسفندیار مهرتاش در نقش فرخی یزدی مقابل دوربین خواهد رفت. مهرتاش از دوبلورهای قدیمی سینما و تلویزیون است که پیش از این نیز در نقش فرخی یزدی مقابل دوربین رفته بود. این شاعر آزادی خواه به واسطه شعر "در مسلخ عشق جز نکو را نشکند/ روبه صفتان زشتخو را نکشند" نزد ایرانیان شناخته شده است.

در این قسمت عبدی معینی پور در نقش وزیر خارجه وقت ایران و «فریبا رمضان پور» دوبلور نقش شادی نیز حضور خواهند داشت.

این سریال در 54 قسمت به کارگردانی سیدضیاءالدین دری و تهیه کنندگی محمدرضا تخت کشیان در شبکه یک سیما ساخته شده و 12 ماه از آغاز پخش آن می گذرد. پخش "کلاه پهلوی" تا پاییز امسال ادامه خواهد داشت. سایت اختصاصی سریال به نشانی www.kolahpahlavi.tv هر روز اطلاعات و مطالب مختلفی را درباره این سریال منتشر می کند.



