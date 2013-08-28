به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا جلایی پور عضو هیات علمی دانشگاه تهران در دومین روز همایش تبیین مفهوم توسعه که امروز چهارشنبه برگزار شد با تاکید بر اینکه اعتدال یک مشی سیاسی است، گفت: اعتدال سیاسی یعنی افراد و دولت هایی که نمی خواهند کسی را آزار دهند. اعتدال گرایی به دنبال سازش و توافق با رویکرد اصلاح طلبی است.اعتدالگرا افرادی هستند که به دنبال اصلاح و تغییرات هستند اما انقلابی نیستند و نمی خواهند نهادهای اساسی را ویران یا دگرگون کنند.افراطی‌ها ممکن است خوب، مومن و به دنبال تغییرات عدالت‌طلب باشند اما به پیامدهای عملشان و تاثیر آن بر وضع مردم توجه ندارند. آنها در ایجاد سازگاری بین اهداف و وسایل دغدغه‌ای ندارند و اساساً دغدغه معیار مثل حقوق، اخلاق، قانون و ... را ندارند و کسانی با آنها به مخالفت می‌پردازند را اگر بتوانند محو می‌کنند.

وی افزود: اعتدال گرایی یعنی پافشاری حرکتهایی که تا زمانی که یک موضوع را قانونی کنند با کسانی که مخالفان نظرشان هستند کنار می آیند.

جلایی پور با بیان اینکه مشی سیاسی اعتدال چه نسبتی با مشی های دیگر سیاسی دارد، خاطر نشان کرد: مشی اعتدالی در مقابل مشی افراطی قرار می گیرد. افراط گراها به پیامدهای عملشان توجه ندارند و به آنچه که فکر می کنند درست است عمل می کنند و دغدغه معیار ندارند. مشی سیاسی اعتدال با دو مشی دیگر همپوشانی دارد.

وی ادامه داد: مشی سیاسی اصلاح طلبی هم نگران ابعاد نامطلوب جامعه اند به این معنا اعتدال گرایی یک مشی تدریجی و آرام و نسبت به اصلاح طلبی قدیمی تر است. مشی اصلاح طلبی در مقابل رویکرد انقلابی است.

استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه تبار اعتدال گرایی از اصلاح طلبی قدیمی تر است، گفت: هم اصلاح طلبی و هم اعتدال گرایی نظر خاصی به عقلانیت دارند. اعتدال گرایی مفهومی وسیع از عقلانیت را مورد توجه قرار می دهد. مشی اعتدال با محافظه کاری روشن اندیش سازگار است. مشی محافظه کاری نسبت به پیامدهای تغییرات اجتماعی برای نهادهای بنیادی جامعه بدبین است.

جلایی پور با اشاره به اینکه مشی اعتدالی در برابر محافظه‌کاری روشن‌اندیش قرار دارد اظهار کرد: محافظه‌کاران نسبت به تغییرات نگرانند و معتقدند ممکن است در تغییرات نهاد خانواده، دین، دولت و ... دچار مشکل شوند اما در عین حال روشن‌اندیش هستند و معتقدند در برابر تغییرات نمی‌توان چندان مقاومت کرد.

وی در ادامه با تبیین عملکرد نامزدهای انتخاباتی و با بیان اینکه ولایتی هم در انتخابات اعتدالی حرف زد چرا او رای نیاورد، گفت: جامعه سیاسی ایران هشت سال از افراطی گری خسته شده بود. آنچه که اتفاق افتاد و روحانی را پیروز انتخابات کرد، ائتلاف نانوشته اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران میانه‌رو در حمایت از روحانی بود. متاسفانه در جامعه در سال‌های گذشته افراط‌گرایی گسترش یافت که تا روزهای آخر انتخابات ادامه داشت. وقتی می‌دیدیم که افرادی مثل هاشمی رفسنجانی ردصلاحیت می‌شوند، نشانه افراط‌گری است.

جلایی پور یکی از چالش های پیش روی آینده اعتدال را زنده شدن دوباره افراطی گرایی دانست و گفت: دولت روحانی باید افراطی گرایی را مهار کند تا موج نارضایتی به وجود نیاید.

وی یکی از مولفه های توانبخش دولت روحانی را عقبه اجتماعی یعنی ائتلاف اصلاح طلبان و اصولگرایان دانست و تصریح کرد: دولت اعتدال گرا باید این عقبه اجتماعی را حفظ کند تا جریان محافظه کار روشن اندیش و اصلاح طلبان انسجام بیشتری داشته باشند.