 15 واحد مسکن محرومین در نوشهر بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس بنیاد مسکن نوشهر ظهر چهارشنبه در این آیین بهره برداری با اشاره مجتمع 15 واحدی مصوبات سفر رهبری گفت: این مجتمع در زمینی بمساحت 500 متر مربع و با بنای هزار و 400 متر مربع و در 5 طبقه احداث شد و هر واحد 60 متری بوده و برای اجرای این پروژه چهار میلیارد و 721 میلیون ریال هزینه شده است.

یزدان کرد با اشاره به اینکه این واحد مسکونی بر اساس مصوبات سفر مقام معظم رهبری به شهرستان نوشهر ساخته شده خاطرنشان کرد: برای پروژه 15 واحدی مبلغ یک میلیارد و 737 میلیون ریال کمک بلاعوض تخصیص یافته است.

وی مجموع طرح های احداث مسکن برای محرومین را 40 واحد در بخش روستایی و شهری عنوان کرد و گفت: تمامی این واحدهای مسکونی به برکت سفر مقام معظم رهبری مصوب گردیده و در اختیار محرومین شهرستان قرار گرفته است.

رئیس بنیاد مسکن نوشهر در بخش دیگر از صدور 5 هزار و 810 سند روستایی خبر داد و گفت: برای 46 روستا سند صادر شده و 2 هزار و یکصد سند نیز در حال تکمیل پرونده است.

وی با اشاره به اجرای طرح هادی در روستاهای شهرستان نوشهر اظهار داشت: از تعداد 68 روستای بخش کجور تعداد 27 روستا دارای طرح هادی مصوب و از تعداد 59 روستای بخش مرکزی نیز تعداد 56 روستا دارای طرح هادی مصوب هستند.