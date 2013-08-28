به گزارش خبرنگار مهر، علی جمادی ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری شهرستان بهمئی افزود: افزایش ورودی پرونده به محاکم قضایی حکایت از بیماری یک جامعه دارد و در واقع ورودی پرونده وضعیت روانی یک جامعه را سنجش می‌کند.

وی با بیان اینکه استان ما به لحاظ ورودی پرونده در کشور وضعیت قابل قبولی دارد، اظهار داشت: کارکنان قضائی باید با داشتن تعامل خوب با یکدیگر در رسیدگی به پرونده ها اهتمام ورزند.

جمادی افزود: نتیجه همه تلاش­‌ها قضائی و انتظامی در خصوص یک پرونده در اجرای احکام کیفری نمودار می‌­شود.

وی افزود: وقوع جرم سبب افزایش هزینه‌های اضافی بر حکومت و مردم شده و در رسیدگیها زمان بر است.

رئیس دادگستری استان اظهار داشت: کارکنان دستگاه قضایی، در کنار احقاق حق و اجرای عدالت، پیشگیری از وقوع جرم را سرلوحه کار خود قرار داده اند که در صدور احکام کیفری ظهور می یابد.

جمادی با بیان اینکه حفظ کرامت افراد و احترام به شخصیت مردم از وظایف محوری کارکنان قوه قضائیه است، عنوان کرد: استان زرخیز کهگیلویه و بویراحمد شایسته خدمات ارزنده بیشتر و بهتر است و امنیت هر روز باید بهتر از روز قبل ازآن باشد.

جمادی تصریح کرد: در مجموعه قضایی استان تأکید بر حقی است که مردم دارند و رشد همه جانبه استان در سایه ایجاد امنیت فراهم شده و در پرتو امنیت مسئولین می توانند خدمت کنند.

وی افزود: تلاش همه ما این است که در نظام جمهوری اسلامی خدمت صادقانه ­ای داشته باشیم و نباید هیچ­ گونه کوتاهی در این امر انجام شود.

جمادی پیشگیری از وقوع جرم در دو زمینه پیشگیری غیر کیفری و کیفری را از وظایف خدمت گزاران مردم در دستگاه قضائی عنوان کرد و افزود: پیشگیری از وقوع جرم به تنهایی از عهده یک دستگاه یا نهاد خاصی بر نمی‌آید و فراتر از یک قوه و یا سازمان است و با توجه به شرح وظایف هر نهاد یا سازمان یا وزارتخانه وظیفه‌ای همگانی و مقدم بر رسیدگی‌های قضایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم حبیب شاه احمد قاسمی به عنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان معرفی و از تلاشهای مهرداد کرمی تنگ‌بردسفید رئیس قبلی تقدیر شد.