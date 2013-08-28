حسین لامی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص افتتاح جایگاه سوخت در این شهرستان عنوان کرد: بهره برداری از این طرح فردا به مناسبت هفته دولت انجام می‌شود.

وی در همین خصوص تصریح کرد: بهره برداری از این طرح توسط معاونت ساسی اجتماعی استانداری خوزستان صورت می‌گیرد.

لامی‌زاده افزود: به همین منظور و به مناسبت هفته دولت، تکمیل ساختمان شهرداری امیدیه نیز با حضور مسئولان استانی و محلی انجام می‌شود.

فرماندار امیدیه با اشاره به بهره برداری از طرح برق رسانی به مسکن مهر این شهرستان عنوان کرد: اجرای این طرح توسط شرکت توزیع برق شهرستان امیدیه انجام گرفته است.