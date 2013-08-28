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۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۴:۳۶

لامی زاده خبرداد:

جایگاه سوخت امیدیه فردا به بهره‌برداری خواهد رسید

جایگاه سوخت امیدیه فردا به بهره‌برداری خواهد رسید

اهواز – خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان امیدیه از بهره‌برداری جایگاه سوخت به مناسبت هفته دولت در این شهرستان خبر داد.

حسین لامی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص افتتاح جایگاه سوخت در این شهرستان عنوان کرد: بهره برداری از این طرح فردا به مناسبت هفته دولت انجام می‌شود.

وی در همین خصوص تصریح کرد: بهره برداری از این طرح توسط معاونت ساسی اجتماعی استانداری خوزستان صورت می‌گیرد.

لامی‌زاده افزود: به همین منظور و به مناسبت هفته دولت، تکمیل ساختمان شهرداری امیدیه نیز با حضور مسئولان استانی و محلی انجام می‌شود.

فرماندار امیدیه با اشاره به بهره برداری از طرح برق رسانی به مسکن مهر این شهرستان عنوان کرد: اجرای این طرح توسط شرکت توزیع برق شهرستان امیدیه انجام گرفته است.

کد مطلب 2124872

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