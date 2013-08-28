۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۴:۳۹

افزایش 88 درصدی درآمد گمرک اصفهان/ افغانستان بیشترین واردات را داشته‌است

اصفهان – خبرگزاری مهر: مدیر کل گمرک اصفهان گفت: طی پنچ ماه نخست سال جاری در آمد گمرک اصفهان نسبت به مدت مشابه 88 درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسداله احمدی ونهری اظهار داشت: گمرك اصفهان در پنج ماهه سال جاری تشريفات صادرات  830 هزار و 825 تن كالا به ارزش 453 ميليون و 367 هزار دلار انجام داده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن 47 درصد افزايش و از حيث ارزش 39 درصدکاهش  داشته است.

احمدی ونهری گفت: بخش صنعتي و شيميايي با اختصاص 98درصد از وزن و 93 درصد از ارزش بيشترين سهم را طي اين مدت داشته است.

مدیرکل گمرک اصفهان اظهار داشت: 13 هزار و 697 تن محصولات كشاورزي و غذايي به ارزش بالغ بر 26 ميليون و 351 هزار دلار طي پنج ماهه ابتداي امسال از گمركات استان اصفهان صادر شده‌ كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از حيث وزن  13 درصد کاهش و از نظر ارزش  یک  درصد رشد داشته است.

احمدی ونهری گفت: صادرات اداره كل گمرك استان اصفهان در پنج ماهه سال جاری  510  نوع كالا به 57 كشور جهان بوده و افغانستان با وارد کردن  158 ميليون و  56 هزار دلار كالا از طريق گمرك استان جايگاه اول را به خود اختصاص داده و در مكان دوم عراق با وارد كردن 157 ميليون و 935  هزار دلار و پاکستان با 42 ميليون و 499 هزار دلار در جايگاه سوم قرار دارد .

وی در خصوص مهمترین کالاهای صادراتی از گمرک اصفهان بیان داشت: آهن آلات و فولاد با 107 ميليون و 936 هزار دلار، سوخت های معدنی با  99 ميليون و 395 هزار دلار و فرش ماشینی و دستباف با 58 میلیون و 177 هزار دلار عمده ترين اقلام صادراتي گمركات استان اصفهان بوده است.

احمدی ونهری در خصوص درآمد عمومی گمرک اصفهان بیان داشت : در پنج ماهه  سال  92 بالغ بر 285 میلیارد و 435 میلیون ریال حقوق ورودی توسط گمرک اصفهان اخذ و به خزانه واریز شده است که این میزان درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل 88 درصد رشد داشته است .

مدیر کل گمرک اصفهان در خصوص مبارزه با قاچاق کالا اظهار داشت: طی پنج ماهه سال جاری  389  فقره پرونده مظنون به قاچاق با ارزش 52 ميليارد و 872 ميليون ريال در واحد قضايي گمرك اصفهان تشكيل شده‌است كه از حيث تعداد 5 درصد کاهش و از نظر ارزش 6 درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.                                                                                                             

