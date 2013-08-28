  استانها
  2. ایلام
۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۵:۴۱

عباس زاده:

200 طرح عمرانی و خدماتی در مناطق مختلف استان افتتاح و یا کلنگ زنی شد

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: 200 طرح عمرانی و خدماتی در مناطق مختلف استان افتتاح و یا کلنگ زنی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عباس زاده مشکینی ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح طرحهای شهر ایلام اظهار داشت: در هفته دولت بیش از 200 طرح عمرانی و خدماتی در مناطق مختلف استان افتتاح و یا کلنگ زنی شده است.

وی  افزود: این طرح ها در زمینه  گازرسانی به روستاها، آبرسانی به زمین های کشاورزی و توسعه فضاهای ورزشی و آموزشی است.

وی همچنین از کلنگ زنی 16 طرح در گرامیداشت هفته دولت در استان خبر داد و عنوان کرد: یکی از مهمترین این طرح ها ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان مهران است.

این مسئول اظهار داشت: راه اندازی ایستگاه پمپاژ آب شهرستان سیروان برای تأمین آب کشاورزی چهار هزار هکتار از زمین های این منطقه یکی از مهمترین طرح های هفته دولت اس

