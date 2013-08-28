ورامین میزبان مسابقات شبه شکار قهرمانی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا فرجی اظهار داشت: این رقابتها روز جمعه 15 شهریورماه در سایت تک تیرانداز واقع در کیلومتر 12 جاده چرمشهر ،برگزار می شود.

مسئول روابط عمومی اداره ورزش و جوانان ورامین افزود: این مسابقات در دوبخش آقایان و بانوان پیگیری شده و علاقمندان میتوانند با ثبت نام، شانس خود را برای کسب عنوان قهرمانی امتحان کنند. فرجی ادامه داد: ثبت نام به صورت حضوری و با هماهنگی قبلی انجام می گیرد که علاقه مندان می توانند با شماره های 0912191051 و 09126755153 تماس برقرار کنند. وی اضافه کرد: مهلت نام نویسی تا روز چهارشنبه 13 شهریورماه سال جاری در نظر گرفته شده است وقهرمانان در این دوره از جوایز ویژه و ارزنده ای برخوردار خواهند شد.

بازديد فرماندار قرچک از پروژه هاي مسكن مهر

فرماندار شهرستان قرچک به اتفاق معاون عمرانی و رئيس راه و شهرسازي از پروژه مسکن مهر خودمالکي نگارستان شهرستان قرچک بازديد کرد.

رضا ریاحی فرماندار شهرستان قرچک با حضور در محل اجراي پروژه مسكن مهر نگارستان به بررسي وضعيت پيشرفت واحدهاي مسكوني و مشكلات این پروژه پرداخت.

رضا ریاحی با حضور در محل اجرای پروژه مسکن مهر 512 واحدی نگارستان با بررسي وضعيت پیشرفت واحدهاي مسكوني و مشكلات آنها دستورات لازم براي رفع موانع و تسريع در ساخت و ساز واحدهای باقی مانده اتخاذ کرد.

وی همچنین با حضور در این واحد های آماده تحویل در خصوص رفع کمبود ها و کاستی های این پروژه مسکن مهر دستورات لازم را صادر کرد.

فرماندار قرچک پس از بازديد از این واحدها ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: طرح مسكن مهر يكي از اقدامات خوب دولت نهم و دهم در زمينه ساماندهي وضعيت مسكن در کشور بود و امیدوایم در دولت یازدهم این روند ادامه داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: ساخت و ساز پروژه مسکن مهر با جدیت در حال انجام است و امید می رود با افتتاح منازل مسکونی شاهد خانه دار شدن شهروندان باشیم.

نماینده عالی دولت در شهرستان قرچک گفت: تمام تلاش مجموعه مدیریتی شهرستان قرچک بر افتتاح تمامی واحد های باقی مانده مسکن مهر می باشد.

ریاحی همچنین بر لزوم احداث یک باب مدرسه در مسکن مهر نگارستان این شهرستان تاکید کرد.