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۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۴:۴۳

ترکی مطرح کرد:

کشف 490 قطعه اشیای عتیقه متعلق به 4000 سال قبل از میلاد در رودسر

کشف 490 قطعه اشیای عتیقه متعلق به 4000 سال قبل از میلاد در رودسر

رودسر – خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی رودسر از کشف بیش از 490 قطعه اشیای عتیقه و قدیمی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار مهدی ترکی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ماموران انتظامی در پاسگاه گلوگاه چابکسر در راستای کنترل خودروهای عبوری مبادی ورودی و خروجی شهرستان به یک دستگاه سمند با سه نفر سرنشین مشکوک و پس از توقیف، بیش از 490 قطعه اشیا عتیقه و قدیمی متعلق به چهار هزار سال قبل از میلاد را کشف کردند.

وی اظهارداشت: در بازجویی از این افراد مشخص شد اشیا عتیقه مشکوفه در حفاری غیرمجاز در شهرستان فومن پیدا شده و برای فروش به استان مازندران برده می شد که در پاسگاه گلوگاه چابکسر کشف شد.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان رودسر گفت: پرونده این افراد برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

وی در ادامه افزود: جایگاه و نقش نیروی انتظامی در پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی، در کنار دیگر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر کسی پوشیده نیست.

ترکی اظهارداشت: بزرگترین وظیفه این نیرو بر اساس سخنان رهبر معظم انقلاب و فرماندهی کل قوا پاسداری از ارزش های اصیل انقلاب اسلامی است.

وی یادآورشد:  تحقق این وظیفه بزرگ در سایه راهکارهایی به دست می آید که مهمترین آنها شامل اتکال به خدای متعالی در تمامی امور، اعتقاد راسخ به ولایت فقیه، ملاک عمل قرار دادن قانون، مقررات و شرع در انجام وظایف و رعایت کردن شئونات اسلامی است.

کد مطلب 2124883

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