تصویب 22 میلیارد ریال طرح کشاورزی در کرج/ لزوم اعمال مدیریت صحیح برای توسعه کشاوری

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرور پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه توسعه کشاورزی شهرستان کرج اظهار داشت: شهرستان کرج یکی از قطب های مهم کشاورزی و دامپروری کشور است که با برنامه ریزی مناسب و توسعه طرح های متعدد می تواند فرصت های شغلی مناسبی را در این حوزه تعریف و عملیاتی کند.



سرپرست معاونت اشتغال برنامه ریزی و اداری مالی در این جلسه با تاکید بر اهمیت موضوع توسعه بخش کشاورزی شهرستان در جهت ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان کشاورزی و افراد جویای کار گفت: این امر علاوه بر اشتغالزایی در تولید محصولات کشاورزی مورد نیاز نیز موثر خواهد بود.

موانع توسعه بخش کاورزی با مدیریت برداشته شود

معاون برنامه ریزی فرماندار کرج با بیان اینکه یکی از مسیرهای تحقق حماسه اقتصادی، توسعه بخش کشاورزی است، تاکید کرد: باید برای رسیدن به تحقق حماسه اقتصادی، موانع پیش روی اجرایی شدن توسعه بخش کشاورزی با مدیریت از میان برداشته شود.



وی ضمن اشاره به نگاه توسعه ای متوازن به بخش کشاورزی، ظرفیت ها و قابلیت های برجسته کرج را مهمترین عامل در رونق کشاورزی عنوان کرد و افزود: اگرچه در فرایند توسعه بخش کشاورزی با مشکلات روبه رو هستیم اما باید در سال جهاد اقتصادی توجه به توسعه زیرساخت ها و به وِیژه ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی در دستور کار قرار گیرد.

اجرای طرح های بزرگ موجب توسعه بخش کشاورزی کرج است



معاون برنامه ریزی فرمانداری کرج با برشمردن پتانسیل باغات و زمین های کشاورزی کرج یکی از راه های توسعه این بخش را اجرای طرح های بزرگ برشمرد.



وی گفت: اگر بخواهیم جهاد اقتصادی به معنای کامل محقق شود باید به بحث توسعه کشاورزی توجه ویژه کنیم و باید سعی شود با مدیریت موانع پیش روی اجرایی شدن توسعه بخش کشاورزی را از میان برداشت.

مهرور ضمن تبریک به مناسبت هفته دولت به خدمات بی مانند شهیدان رجایی و باهنر اشاره کرد و توفیق ادامه راه این دو شهید بزرگوار را از خداوند خواستار شد.



در پایان جلسه طرح های پیشنهادی در کارگروه طرح توسعه بخش کشاورزی شهرستان با سرمایه گذاری بالغ بر بیست و دو میلیارد ریال به تصویب رسید.