به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی عرب انصاری در همایش گرامیداشت شهدای هفته دولت که قبل از ظهر چهارشنبه با حضور کارمندان بسیجی استان در سالن همایش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد؛ ضمن تبریک هفته دولت اظهار داشت: ما امروز شاهد تغییر و تحول در زمینه‌های مختلف هستیم و این تغییرات هم در کشور و هم در شهر مقدس قم دیده می‌شود و مهمانان خارجی نیز همین اظهار نظر را دارند.

وی بیان اشت: ما آینده ایده آل و آرمانی را در پیش رو داریم و در زمینه‌های مختلف همچون علمی جهش را شاهد بوده‌ایم و در این بخش رتبه 14 را در جهان به دست آورده‌ایم.

معاون استاندار قم عنوان کرد: دستاوردهای علمی ما در چهار زمینه نظامی، سیاسی، علمی و فناوری مورد عنایت است و در بخش سیاسی همچون که دیده شد همه رسانه‌های دنیا در راستای عدم حضور مردم در انتخابات فعالیت می‌کردند که دیده شد چگونه با حضور هوشمندانه خود در انتخابات همه آن تلاشها را از بین بردند.

وی ابراز کرد: همه دنیا برای جنگ با سوریه به پاخواسته است و می‌گویند که سوریه تحت حمایت ایران است و ایران قدم هایی در این باره برداشته است.

حجت الاسلام عرب انصاری بیان کرد: ایران توانست در سازمان ملل علیه اسرائیل قطعنامه صادر کند و اسرائیل را محکوم کند و با این عمل در دیپلماسی جهانی بسیار درخشیده و به موفقیت‌های خیره کننده دست یافته است.

وی ادامه داد: در عرصه علمی و فناوری ایران توانسته است ماهواره‌های گوناگونی را به فضا به رغم این که سران دنیا آسمان ایران را تحت پوشش قرار داده اند، پرتاب کند و به زودی نیز ماهواره دانشجویان را در مدار فضا قرار می‌دهد و در عرصه نظامی نیز در بخش موشک موفقیت‌های بسیاری داشته است.

دستاورد انقلاب اسلامی ایران با دیگر انقلاب‌ها قابل مقایسه نیست

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم ابراز داشت: دستاورد هیچ انقلابی در دنیا با انقلاب اسلامی قابل مقایسه نیست و بسیج و بسیجی این شجره طیبه، توانسته است به عنوان یک نهاد نه صرفا نظامی بلکه اجتماعی با نظام پیوند ناگسستنی دارد و در همه بخشها اثرگذار است.

وی بیان کرد: فرهنگ عاشورایی همچون فرهنگ قرآنی و دینی است و فرهنگ بسیجی نیز همچون فرهنگ دینی و اعتقادی است و ما باید مزین به این فرهنگ باشیم.

حجت الاسلام انصاری عنوان کرد: بسیج، اخلاق و همه ارزرش‌های دینی و تعیین کننده را در همه بخش‌ها حتی در مسیر توسعه دارا است و در مباحث مختلف به بسیج چشم دوخته شده است.

وی تصریح کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی عزت و بزرگ منشی به ملت مسلمان ایران برگشت، عزتی که شایسته آن بودیم اما رژیم های فاسد به ویژه رژیم پهلوی آن را از ما گرفته بودند و به همت امام(ره) و عزم راسخ ملت این عزت به مردم ایران برگردانده شد.

معاون استاندار قم اضافه کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی، ما به هویت دینی و ملی خود رسیدیم و در مقابل مملکت و نسل آینده و مردم جهان احساس مسئولیت کردیم و با مسئولیت پذیری خود بار سنگین این امانت بزرگ را به دوش می کشیم و برای حفظ اصولی که در دنیا به شدت نسبت به آن جهت گیری می کنند تا ارزش های این اصول به مردم منتقل نشود، احساس مسئولیت می کنیم و این مسئولیت پذیری در بدنه نظام تداوم یافت.

وی بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران نه تنها بر روح و جان مردم ایران بلکه در روح دنیا اثر گذاشته است.

حجت الاسلام انصاری با اشاره به چگونگی صدور انقلاب اسلامی به سایر مناطق بیان کرد: پیام های انقلاب اسلامی الهی و دینی است و با سرشت انسان ها رابطه دارد و از این طریق انقلاب اسلامی به سایر کشورها منتقل شده است به طوری که قلب ها را نشانه گرفته و اندیشه های پاک را مورد هدف قرار گرفته است.

وی افزود: تاثیر انقلاب اسلامی در دنیا کاملا مشهود است و علت آن نیز بهره مندی از سه نعمت غنای دینی و فرهنگی، ولایت و رهبری و ملت ایران است که آگاهانه در صحنه ها حاضر می شوند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قم با اشاره به غنای دینی اظهار کرد: غنای دینی و فرهنگی تمام نشدنی است و هر چه از آن استفاده شود بر آن افزوده می‌شود و می‌توان گفت: همچون قرآن کریم است که هرچقدر از آن بهره‌مند شوی جوشان تر می‌شود.

وی تصریح کرد: رهبر انقلاب اسلامی همچون امام خمینی(ره) در جهان صاحب رتبه است و جزء افرادی است که از همه جهت در دنیا بی نظیر است.

حجت الاسلام انصاری بیان کرد: یاد و خاطر شهدای کارکنان دولت به ویژه شهیدان رجایی و باهنر را گرامی می داریم و امیدواریم این 2 ستاره در آسمان افتخارآفرین ایران بدرخشند.

وی عنوان کرد: در دنیای اسلام دولتی را نداریم که به اندازه دولت کریمه اسلامی ایران به دنبال اقامه ارزش های اسلامی باشد و در مسیر ولایت خدا و تحت فرمان فقیه جامع الشرایط باشد.

معاون استاندار قم ابراز کرد: خداوند همه اجر و پاداش بندگانش را دنیا نمی دهد بلکه بخشی را در دنیا و بخش دیگر را در قیامت می دهد و دنیا هم صحنه ای برای تشویق و تنبیه است و این دنیا، قیامت صغرا است.

وی با بیان این که می توان گفت که این دنیا بالاترین مدال را بر سینه نمایندگان دولت اسلامی آویخته است؛ افزود: ما در دنیای اسلامی مدال های ملی را داریم که بر اساس سوابق افراد ما آن مدال ها را اعطا می کنیم اما گونه ای دیگر از مدال ها وجود دارد که خداوند آن نشان ها را به افراد اعطا می کند و آن مدال افتخار شهادت است که نصیب رئیس جمهور و نخست وزیر کشورمان، شهیدان رجایی و باهنر شده است.

حجت الاسلام انصاری در این زمینه ادامه داد: این مدال شرف اخروی و دنیوی را در پی دارد و این نشان مهر تایید خداوند بر دولت اسلامی و شاید مهر تاییدی بر کارکنان دولت اسلامی است که به مردم خدمت ارائه می کنند.

وی ادامه داد: ما افتخار می‌کنیم که رجال اول کشورمان به درجه شهادت نایل شدند و ما نیز در نجواهای شبانه خود با خداوند می‌خواهیم که شهادت را نصیب و روزی ما گرداند.

برگزاری 80 همایش در راستای عمل به مطالبات رهبری

همچنین در این مراسم فرمانده سازمان بسیج کارمندی سپاه علی بن ابیطالب(ع) در سخنانی اظهار کرد: در راستای عمل به مطالبات مقام معظم رهبری چهار همایش و 76 همایش پایگاهی از سوی سازمان بسیج کارمندی برگزار کرده ایم و بیشترین تلاش خود را در تحقق حماسه سیاسی و حماسی اقتصادی به کار گرفتیم و امیدواریم در ادامه این تلاش ها به برکت خون شهدا شاهد تحقق حماسه اقتصادی باشیم.

سرهنگ مهدی بوالحسنی بیان کرد: سازمان بسیج کارمندان در آستانه هفته دولت 2 برنامه را پیش روی خود داشته است و یکی از آن برنامه ها همایش امروز و دیگری جشنواره فرهنگی ورزشی بود که با حضور هشت تیم برگزار شد.

فرمانده سازمان بسیج کارمندی سپاه علی بن ابیطالب(ع) عنوان کرد: این جشنواره که با حضور 190 نفر در بخش تیراندازی همراه بود و در بخش های دیگر نیز تیم هایی حضور داشتند و در پایان برگزاری این جشنواره به مقام های اول تا سوم تیم ها لوح تقدیر اعطا شد.

وی با شاره به فعالیت کارمندان افزود: شرح وظایف برنامه های کارمندان بسیج توسط سازمان بسیج کشور در کتابی طراحی شده و به حوزه‌ها داده شده است تا بر مبنای همان الگو عمل شود.

همچنین در پایان این مراسم یکی از اساتید حوزه و دانشگاه به بیان سخنانی در رابطه با مسائل سیاسی روز دنیا همچون اتفاقات سوریه پرداخت.