تشکیل کارگروه ویژه برای تبیین سبک زندگی در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان، نقش فرهنگ در جامعه را همانند جایگاه خون در بدن انسان یاد کردوافزود: در این راستا باید فرهنگ هم در مسیر رشد و تعالی قرار گیرد.

وی اظهار داشت: در این راستا باید افرادی که می توانند در رشد و تعالی فرهنگ مسیر باشند وارد عرصه شوند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: فرهنگ عمومی در جامعه اسلامی داراي جايگاه والايی است.

حجت الاسلام خاتمی گفت: ارتقاء معنويت با وجود آرامش و آسايش درجامعه محقق می شود که در این راستا باید به امر بسیار مهم توجه شود.

وی با بيان اينكه در زندگی ماشينی تحولات با سرعت در حال انجام است گفت: يكی از اين تحولات تبيين سبک زندگی است كه افراد در جامعه بر اساس ظرفيت ها،مسئوليت، توانايی و پتانسيل می توانند خدماتی رادر اين خصوص ارائه دهند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: نگاه واقع بينانه نياز به توضيح و تبيين بيشتری دارد كه بايد اشكالات و مشکلات در اين خصوص رصد شود و بر اساس اولويت بندی بررسی و مرتفع شود.

حجت الاسلام خاتمی تاكيد كرد: حلقه های صالحین در بسیج و اقشار مختلف جامعه فعال شوند و به این موضوعات بپردازند و این امر مهم را تبیین کنند.

وی در ادامه گفت: مطالعه كتاب در تبيين سبک زندگی بسيارتاثير گذار است و ذهن و انديشه را شكل می دهد.