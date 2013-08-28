انجام موفقیت آمیز عمل جراحی مربی تیم فوتبال مس کرمان/ مردم دعا کنند

ایرج کهندل در گفتگو با مهر اظهارداشت: متاسفانه مهدی محمدی مربی بومی فوتبال مس کرمان که بسیار مورد علاقه هواداران فوتبال است ابتدای هفته جاری دچار سکته مغری شد و به کما فرو رفت.

وی گفت: تا روز گذشته محمدی به دلیل خطر عمل جراحی مورد عمل قرار نگرفته بود ما در نهایت شورای پزشکی روز گذشته رای به عمل جراحی داد و لخته های خون در مغز وی برداشته شد.

وی بیان داشت: این عمل چندین ساعت به طول انجامید و درنهایت کادر پزشکی پس از عمل اعلام کردند وضع محمدی نسبت به گذشته بهتر شده است.

کهندل تصریح کرد: ضریب هوشیاری محمدی پس از عمل از 4 به 6.5 رسیده است و همه چیز امیدوار کننده است.

سرپرست تیم مس کرمان ادامه داد: وی در حال حاضر در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان باهنر کرمان بستری است و تمام اقدامات لازم برای بهوبد وی در حال انجام می باشد.

وی از مردم کرمان خواست برای بهبود محمدی دعا کنند.

همچنین مراسم دعای جمعی برای سلامت این مربی در یکی از سالنهای شهر کرمان امروز عصر برگزار خواهد شد.

روز گذشته نیز بازیکنان مس کرمان در مراسمی برای سلامتی این مربی دست به دعا برداشتند.



