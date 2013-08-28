ابتکارات در رسانه ملی مقابله با تهاجم فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی موسویزاده ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح سامانه دیجیتال ایستگاه "حبش ماهنشان "و "طارمتپه و" "سیگنالرسانی زمینی ایستگاه حبش " با اشاره به اقدامات انجام شده در صدا و سیما برای مقابله با تهاجم فرهنگی افزود: راهاندازی 66 شبکه استانی و 166 شبکه رادیویی و تلویزیونی در کشور در این راستا صورت گرفته است.
وی ادامه داد: شبکههای ماهوارهای و 40 هزار سایت به دنبال تهی کردن افکار جوامعی همچون ایران هستند.
قائم مقام معاونت امور استانهای سازمان صدا و سیما گفت: در راستای توجه به این موضوع در کشور اقدامات خوبی انجام شده تا با این گونه موارد مقابله شود.
موسوی زاده با بیان اینکه سه راهبرد اصلی صدا و سیما در تهیه برنامهها آموزش، تفریح و اطلاعرسانی است تاکید کرد:درصد بالایی از برنامه های تولیدی باید به امر آموزش و ارتقای دانش بیننده اختصاص یابد و این موضوع به استانها نیز ابلاغ شده است.
وی به وضعیت صدا و سیمای مرکز زنجان و موفقیت این مرکز در ارتقای سطح برنامههای تولیدی نیز اشاره کرد و یادآور شد: استان زنجان در حوزه خبر در دو سال گذشته مقام نخست را در بین مراکز دیگر به دست آورده است.
قائم مقام معاونت امور استان های سازمان صدا و سیما گفت: در این مدت این استان جزو 5 استان اول در حوزه فنی نیز شناخته شده است که این رتبهها نشاندهنده عزم مسئولان و کارکنان این مرکز برای ارتقای سطح برنامهها و پیشرفت در همه امور است.
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