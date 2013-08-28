افراد مرتبط با پرونده بیمه پای میز بازپرسی / خط قرمزي در رسيدگي به پرونده هاي قضايي وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر،آيت الله آملي لاريجاني در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي با تسليت فرا رسيدن شهادت امام جعفر صادق(ع) با اشاره به اعلام تعدادي از احكام قضايي مربوط به پرونده‌هاي اقتصادي به ويژه پرونده بيمه، برخي تحليل‌هاي رسانه‌اي درباره نحوه رسيدگي به اين پرونده ها و وجود خط قرمز در رسيدگي‌ها را نادرست خواند و گفت: اين پرونده در طي بيش از دو سال در قوه قضاييه مورد رسيدگي قرار گرفته و اخيراً احكام قطعي برخي متهمان آن اعلام شده و رسيدگي‌ها همچنان ادامه دارد و اينكه عده‌اي معنا كنند برخي خط قرمزها در نحوه رسيدگي به اين پرونده وجود دارد، صحيح نيست و به طور قاطع اعلام مي‌كنيم كه هيچ نوع خط قرمز توهمي در رسيدگي‌ها را قبول نداريم.

رئيس قوه قضاييه تاكيد كرد: در همين پرونده تمامي افراد مرتبط پاي ميز بازپرسي قرار گرفتند اما به لحاظ ممنوعيت قانوني موضوع رسانه‌اي نشد و اكنون نيز پرونده در حال رسيدگي است و تمام متهمين كه براي آنان كيفرخواست صادر شده باشد محاكمه خواهند شد و البته نبايد پيش از رسيدگي و محاكمه قضاوت كرد.

آملي لاريجاني در ادامه با اشاره به موضوع حقوق بشر و هجمه هاي كشورهاي غربي عليه ايران خواستار انسجام و يكپارچگي داخلي در اين زمينه براي مقابله با اين هجمه‌ها شد و با تاكيد بر اينكه «ستاد رسمي مباحث حقوق بشري كشور ستاد حقوق بشر قوه قضاييه است» گفت: بر اساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي، ستاد حقوق بشر مسئول نظارت بر ديپلماسي حقوق بشري در كشور است و مسائل رسمي مرتبط با حقوق بشر بايد در اين ستاد متمركز شود.

وی با اشاره به نامه اخير گزارشگر ويژه حقوق بشر به رئيس جمهور كشورمان و ابراز خوشحالي از انتخابات اخير ايران گفت: البته همه ما از انتخاب اخير خوشحاليم ولي خوشحالي گزارشگر ويژه حقوق بشر وجهي ندارد چرا كه ارزش‌هاي ديني و بنيان‌هاي قانون اساسي ما و قوانين حقوقي و قضايي نظام اسلامي ما، با آمدن و رفتن رئيس جمهور تغيير نمي كند.

رئيس قوه قضاييه ايرادات حقوق بشري عليه ايران درباره اعدام، سب النبي و حبس را نادرست خواند و افزود: عمده مباني حقوق بشري كشورهاي اسلامي مشترك هستند و هيچ كشوري نمي‌تواند بگويد مسلمان هستيم ولي معتقد به برخورد با سبه النبي نيستيم يا مخالف قصاص و امثالهم هستيم و ما از غربي‌ها مي‌خواهيم در شيوه‌هاي نامعقول خود تجديدنظر كنند .

آملي لاريجاني تاكيد کرد: گزارشگر حقوق بشر دائماً با ضدانقلاب ايران همكاري دارد و گزارش‌هايش را از گروهك‌هاي الحادي و معاند امثال گروهك منافقين تهيه مي‌كند و طبيعي است كه افراد ضد انقلاب نمي‌توانند بي‌طرف باشند.

رئيس قوه قضاييه دين اسلام را مدافع حقوق بشر و مباني آن را كاملاً انساني دانست وگفت: در زماني كه دختران را زنده به گور مي‌ كردند و تعصب‌هاي قومي و قبيله‌اي حرف اول را مي‌زد ، دين مبين اسلام نازل شد و از تساوي حقوق انسان‌ها سخن گفت و ما به اين مسئله مفتخريم و متاسفيم كه افراد و كشورهايي كه تا صد و پنجاه سال قبل كارشان برده داري بوده اكنون خود را مدافع حقوق بشر قلمداد مي‌كنند.

وی به مسئله سوريه اشاره كرد و گفت: با مقاومت دولت، ملت و ارتش سوريه در برابر تروريست‌ها ، هجمه هاي آمريكا و غرب و كشورهاي حامي تروريست‌ها در منطقه ناكام ماند و اكنون خود آمريكا مستقيم وارد عمل شده است، چرا كه فهميده از طريق تروريست ها و مزدوران داخلي‌اش نمي‌تواند به اهدافش برسد.

آملي لاريجاني افزود: آمريكا با يك سناريوي از قبل طراحي شده و به بهانه بكارگيري سلاح‌هاي شيميايي كه البته هنوز نحوه و منبع بكارگيري آن از سوي بازرسان سازمان ملل مشخص نشده، مي‌خواهد به سوريه حمله كند.

رئیس دستگاه قضا با تاكيد بر اينكه آتش افروزي در منطقه به نفع هيچ كس نيست گفت: دود آتش افروزي در منطقه به چشم خود غربي‌ها و مرتجعان منطقه خواهد رفت و چنين شيوه‌هايي كه برخي كشورهاي زورگو خودشان طرف دعوا و در عين حال قاضي و اجرا كننده حكم باشند راه به جايي نمي‌برد و در عقلانيت امروز جهان خريدار ندارد و قطعاً دولت و ملت سوريه همچنان در مقابل زورگويي‌هاي غربي مقابله خواهد كرد.

رئيس دستگاه قضا در ابتداي جلسه با تبريك فرا رسيدن هفته دولت براي دولت جديد آرزوي توفيق كرد و با گراميداشت ياد شهيدان رجايي و باهنر، تأسي به راه و روش اين شهيدان در ساده زيستي، پاك دستي و توجه به دغدغه مردم را رمز موفقيت دولت دانست و ابراز اميدواري كرد با تعامل قواي سه‌گانه و با تدبير و عقلانيت مشكلات مردم حل شود.

