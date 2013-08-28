کمبود نیروی کار در دامپزشکی کرمان/ کمبود بودجه مانع جذب نیرو می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن دهقانی صبح چهارشنبه در جلسه هم اندیشی مسئولین اداری و مالی سازمان دامپزشکی کشور و شورای هماهنگی اداره کل دامپزشکی استان کرمان گفت: با وجود پیگیری های صورت گرفته از مجموع 351 پست سازمان این اداره کل 198 پست همچنان بلاتصدی است.

وی با اشاره به اینکه کمبود نیرو می تواند تحقق اهداف و وظایف خطیر دامپزشکی را با محدویت هایی مواجه کند، افزود: اداره کل دامپزشکی استان کرمان سعی کرده با تامین اعتبار و اخذ مجوزهای لازم و از طریق جذب نیروی طرح، قرارداد کارمشخص و مشمولین بخشی از این کمبود نیرو را جبران کند.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان با اشاره به پائین بودن پایه بودجه ایی این اداره کل اظهار داشت: پائین بودن بودجه نیز یکی از موانع در جذب نیرو به صورت قراردادی است.

وی با بیان اینکه در کنار کمبود بودجه، پائین بودن حقوق و دستمزد کارکنان دامپزشکی مشکلاتی را برای همکاران این اداره کل به وجود آورده است، ادامه داد: با وجود تمام مشکلات موجود کارکنان دامپزشکی استان با تلاش شبانه روزی سعی در تحقق اهداف این مجموعه به بهترین نحو دارند.

دهقانی با اشاره به اینکه در سالهای اخیر شرح وظایف دامپزشکی بسیار گسترش یافته است، تصریح کرد: ولی نیرو و بودجه لازم متناسب با مسئولیت های محوله افزایش نیافته است.

وی عدم وجود ردیفهای اعتباری خاص برای طرحهای اختصاصی دامپزشکی را از مشکلات موجود دانست و افزود: لازم است تا مسئولین برای تحقق اهداف مطرح شده در طرح تضمین کیفیت فرآورده های خام دامی و آئین نامه اجرایی ماده 13 قانون‌ مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی‌ و بهداشتی‌، بودجه و نیروی لازم را برای مجموعه دامپزشکی در نظر بگیرند.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان اظهار داشت: کمبود شدید خودرو یکی دیگر از موانع موجود در مسیر تحقق اهداف دامپزشکی استان است.

وی با اشاره به اینکه 27 دستگاه خودرو این اداره کل غیرقابل استفاده است، گفت: از مجموع 52 خودرو فعال موجود تنها 10 دستگاه عمر زیر 5 سال دارند.

دهقانی کمبود فضای اداری و فنی لازم در سطح بخشها و بعضی از شهرستانها را از دیگر مشکلات موجود دانست و بیان داشت: در برخی شهرستانهای استان و تقریبا تمام بخش ها ساختمان مورد نیاز در اختیار دامپزشکی نیست.

