معابر شهری چالوس سال آتی بازگشایی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب صالحی ظهر چهارشنبه در مراسم بازگشایی معبر خیابان تختی ( رادیو دریا) چالوس خاطر نشان کرد: بخشی از ساختمان نیروی انتظامی که متعلق به شهرداری چالوس است و در این مسیر تعریض قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: مابقی ساختمان ناجا تا ستاد مرکزی آن در فاز دوم تخریب خواهد شد و بخشی از زمین متعلق به شهرداری را به نیروی انتظامی واگذار می کنیم تا با مشکل مواجه نشود.

شهردار چالوس با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر این که فرمودند:" چالوس قدمگاه 21 هزار شهید گیلان و مازندران است." افزود: به منظور زنده نگهداشتن یاد و خاطره ی شهدا، المانی ارزشمند و در خور شان این عزیزان نیز برای این محل طراحی می شود تا نماد اصلی شهر نیز محسوب شود.

وی یادآور شد: از همکاری و تلاش فرمانده سپاه مازندران، تیپ سوم امامت، استاندار، معاون استاندار، نماینده مردم شهرستان های نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی، فرماندار، اعضای کمیسیون ماده 5، شورای اسلامی شهر و همه کسانیکه در این تخریب و بازگشایی نقش داشتند قدردانی می کنیم.

وی در ادامه بیان داشت: به منظور رهایی کامل شهرستان چالوس از معضل ترافیک در فاز دوم بازگشایی خیابان 45 متری از دانشگاه آزاد این شهر تا پل آب نما و از آنجا به خیابان تختی را نیز در دست اقدام داریم.

شهردار چالوس با بیان این که 80 درصد از زمین های اطراف این خیابان نیز تملک شده است گفت: در فاز دوم محوری با طول 16 کیلومتر و عرض 45 متر در نظر گرفته می شود و برای این امر نیز تخریبی با عرض 26 متر مربع در 300 متر مربع را خواهیم داشت.

سرانه نیم متری فضای سبز

صالحی در ادامه احیای پارک جنگلی را راهی جهت توسعه سرانه فضای سبز چالوس عنوان کرد و گفت: در حال حاضر سرانه فضای سبز در شهرستان چالوس نیم متر است.

وی افزود: جهت افزایش واحدهای فضای سبز و سرانه ی آن تصمیم گرفتیم 5 هزار هکتار از اراضی جنگلی حاشیه جنوبی چالوس را تحویل بگیریم.

وی در پایان اذعان داشت: در حال حاضر مشاوره و ارائه ی طرح پارک جنگلی به اتمام رسیده است و با استفاده از توانایی های بخش خصوصی بزودی شاهد بهره برداری از این پارک نیز خواهیم بود.