به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سید محمد علی علوی گرگانی در دیدار جمعی از مسئولان جامعه المصطفی که ظهر چهارشنبه در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، اظهار داشت: در مجموعه جامعه المصطفی که یک مجموعه موفقی است فعالیتهای مختلفی در عرصههای گوناگون انجام میشود و از خداوند افزایش توفیقات کسانی که در این عرصه خدمت می کنند را خواهانیم.
وی ادامه داد: باید در هر زمانی تبلیغات خود را مطابق با آن عصر و عنصرهای موجود در آن عصر پیش ببریم، گاهی تبلیغات در فضای یک مسجد و یک اتاق کافی است اما امروز با وجود رسانههای همه گیر در سطح بین الملل باید از این ظرفیت ها استفاده کنیم.
استاد برجسته حوزه افزود: خداوند میفرماید که من در هر عصر و زمانی مطلب حقم را به گوش جهانیان میرسانم، در همین راستا افرادی از مراکزی مانند جامعه المصطفی برای تبلیغ دین خدا به نقاط مختلف اعزام میشوند.
وی با بیان اینکه امروز خداوند همه امکانات را به نظام اسلامی عنایت کرده است، گفت: اگر از این ظرفیتها و این رسانهها استفاده نکنیم در شرایط کنونی جامعه جهانی باختهایم.
در هیچ کشوری مانند ایران آزادی وجود ندارد
آیت الله علوی گرگانی با اشاره به اینکه در حال حاضر در هیچ کشوری مانند ایران آزادی وجود ندارد، گفت: در حال حاضر مقام معظم رهبری و تمام اعضای دولت موافق اینگونه فعالیتها هستند و شما در جامعه المصطفی باید قدر این فرصتها را بدانید از این امکانات بهترین بهره را ببرید.
این مرجع تقلید با بیان اینکه مسئله مهم بعدی مسئله حسن انتخاب است، گفت: خداوند هم در قرآن کریم تاکید میکند که همواره به دنبال انتخاب احسن ها باشید، این احسنها یعنی بهترین الگوها را شناخته و با توجه به نیازهای جامعه آنها را به جامعه معرفی کنید.
وی افزود: از جمله این الگوهای احسن میتوان به شخصیت شیخ عبدالکریم حائری اشاره کرد که امروز هرآنچه از حوزههای علمیه قم و مکانهایی مانند جامعه المصطفی صادر میشود قطعا ایشان در ثوابش شریک است.
