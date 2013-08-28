صرفه جویی در ادارات مورد توجه قرار گیرد/ تبدیل وضعیت 770 نفر از قراردادی به پیمانی در دامپزشکی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی خداویردی صبح چهارشنبه در جلسه هم اندیشی مسئولین اداری و مالی سازمان دامپزشکی کشور و شورای هماهنگی اداره کل دامپزشکی استان کرمان گفت: در سالهای اخیر اقدامات خوبی در بحث تشکیلات و ساماندهی پست های سازمانی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه بازنگری در تشکیلات دامپزشکی کشور از سال 88 آغاز شده است، افزود: تشکیلات سازمان دامپزشکی کشور آخرین بار در سال 76 بازنگری شده بود که شرح وظایف و ساختارهای در نظر گرفته شده دیگر کارایی لازم را نداشت.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان دامپزشکی کشور در خصوص جذب نیرو گفت: در سال 89 مجوز جذب 300 نفر را گرفتیم که پس از طی روال قانونی این نیروها جذب شدند.

وی ادامه داد: در دو سال گذشته نیز 770 نفر در سراسر کشور از قرار دادی به پیمانی تبدیل وضعیت شده اند.

خداویردی با بیان اینکه کمبود نیرو یکی از مشکلات سازمان دامپزشکی است که در برخی استانها نمود بیشتری نیز دارد، اظهار داشت: استانها نیز باید ضمن چیدمان مناسب نیروهای موجود به صورت همگن، از نیروهای با تجربه و کارآزموده در بخش های تست سل و کشتارگاه ها بهره ببرند.

وی با تاکید بر پائین بودن سطح حقوق و دستمزد کارکنان دامپزشکی بیان داشت: پیگیر سختی کار همکاران هستیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه تغییرات همیشه وجود دارد، تصریح کرد: مهم این است که همزمان با تغییرات سیستم را به گونه ایی مدیریت و تغییرات لازم را اعمال کنیم که این تغییرات به نفع مجموعه تمام شود.

وی افزود: یکی از اهداف برنامه پیشرفت جهادی که طی سالهای اخیر در مجموعه دامپزشکی در حال اجرا است، حرکت به سمت همین تغییرات مثبت است.

خداویردی در پایان از همه همکاران درخواست نمود ضمن رعایت آراستگی در محیط کار و مامورسراها اصل صرفه جویی را نیز رعایت کنند.

