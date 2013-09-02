مجید امرایی، مدیرعامل سرای روزنامهنگاران ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری دو دوره جشنواره فصلی مطبوعات استانی تاکنون گفت: نتایج داوری دو دوره دیگر از این جشنواره در استانهای خوزستان و کردستان مشخص و به آنها اعلام شده است و منتظر اعلام زمان برگزاری مراسم اختتامیه از سوی آنها هستیم. علاوه بر این، نتایج داوری استان همدان سهشنبه 5 شهریور به دست ما رسید و فردای همان روز به هیئت داوران در مرکز سپرده شد.
وی همچنین از برگزاری ماهانه یک کارگاه آموزشی در شعب استانی سرای روزنامهنگاران خبر داد و با اعلام اینکه این موسسه در حال حاضر در 15 استان شعبه دارد، گفت: از آغاز فعالیت این شعب بیش از 80 کارگاه آموزشی در آنها برگزار شده است.
امرایی در ادامه یادآور شد: چند استان دیگر هم برای افتتاح دفاتر استانی سرای روزنامهنگاران درخواست دادهاند که از آن جمله خراسان جنوبی است.
مدیرعامل سرای روزنامهنگاران ایران همچنین از فراهم شدن مقدمات راهاندازی موزههای منطقهای مطبوعات در غرب، جنوب و شمال کشور خبر داد و گفت: درخواست استان کرمانشاه برای تاسیس موزه مطبوعات غرب کشور پذیرفته شده و نظر نهایی به مسئولان این استان اعلام شده است و منتظر پاسخ نهایی آنها هستیم.
امرایی ادامه داد: استان قزوین هم متقاضی راهاندازی موزه مطبوعات مطقه شمال کشور شده که دوستان ما در این استان با شورای شهر وارد مذاکره شدهاند و این موضوع هم قطعی شده است. موزه مطبوعات جنوب هم در کرمان افتتاح خواهد شد. اما هنوز برای استانهای شرقی کشور درخواستی مبنی بر تاسیس موزه مطبوعات داده نشده است.
همچنین به گفته وی، در حال حاضر حدود 6000 نفر عضو سرای روزنامهنگاران ایران هستند که 3960 نفر از آنها عضو رسمی و مابقی عضو غیررسمی هستند و این مجوز به شعب استانی هم داده شده است تا نسبت به عضوگیری از میان روزنامهنگاران اقدام کنند.
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