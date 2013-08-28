تکلیف پروژه هم کدسازی مخابرات تا مهرماه مشخص می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمصطفی سیدهاشمی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در زمینه یکسان سازی کدهای شهری تابع قانون هستیم و از ضوابطی که رگولاتوری و شورای رقابت برای ما تعیین کنند، تبعیت می‌کنیم اظهار داشت: طبق همین موضوع، هم‌کدسازی را متوقف کرده ایم.

وی با بیان اینکه سررسید حساب مشترکان ما دو ماه به دو ماه است و با احتساب اینکه ارقام هم‌کدسازی را در نظر بگیریم، این ارقام باید اوایل مهرماه از مشترکان دریافت شود ادامه داد: امیدواریم کارگروهی که وزیر ارتباطات برای بررسی این موضوع در نظر گرفته تا آخر شهریور به اجماع برسد و وضعیت این طرح مشخص شود.

سیدهاشمی با اشاره به کارگروهی که قرار است در این زمینه تشکیل شود اظهار کرد: اصولا بر اساس پروانه، اپراتور باید در چنین کارگروهی حضور داشته باشد تا از هزینه و عملکرد خودش دفاع کند و تصمیم‌گیری‌ها را منطقی‌تر کند؛ براین اساس هر زمان قانونی در این زمینه تصویب شود از فردای آن روز، موضوع برای ما قابل اجرا خواهد بود.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران از تلاش برای رفع مشکلات کارگزاران مخابرات روستایی خبر داد و افزود: سال گذشته مجلس ما را مکلف کرد نسبت به بیمه کردن کارگزاران روستایی مخابرات اقدام کنیم و ما هم براساس آن کل کارگزارانی که قبل از خصوصی شدن موظف به بیمه کردن‌شان بودیم را بیمه کردیم اما امسال مجلس دستوری داده تا یک قرارداد مستقیم با آن‌ها ببندیم و برای این موضوع کارگروهی را گماردند؛ باید منتظر باشیم تا این کارگروه تشکیل تا ادامه کار برای سال جاری مشخص شود.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع در ارتباط با ما نیست و وقتی خود مجلس قانونی می‌گذارد ناظر بر اجرای آن هم هست ولی در کمیته کاری که برای تصمیم‌گیری درباره این موضوع برگزار شد هیچ‌کدام از وزرا از جمله وزیر ارتباطات، وزیر اقتصاد و معاون برنامه و بودجه ریاست جمهوری در این جلسه حاضر نشدند.