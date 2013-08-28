تشکیلات اداری حوزه نیازی به توسعه ندارد/ دنیاطلبی برای حوزویان نفاق است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رضا استادی پیش از ظهر يكشنبه در اجلاس مديران حوزه‌های علميه كشور در مجتمع ياوران مهدی(عج) قم با بیان اینکه مديريت در حوزه با مديريت در دیگر نهادها متفاوت است، اضافه کرد: یکی از مهمترین این تفاوت‌ها این است که نگاه به کار در حوزه نگاه شغل و کسب مادیات نیست.

وی اظهار داشت: مدیریت در حوزه با مادیات پیوند نخورده است زیرا حوزه به دنبال تقویت معنویت جامعه و حفظ دینداری مردم است و نباید چنین نگاهی در مدیران وجود داشته باشد.

لزوم تکلیف گرایی در اعمال

عضو جامعه مدرسین حوزه، انجام تکلیف را وظیفه حوزویان دانست و تصریح کرد: طلبه محقق و توانمند نباید تکلیف خود را فراموش کند.

وی دنیاطلبی را برای حوزویان، نفاق دانست و ادامه داد: نمی‌توانیم مردم را به دوری از دنیا تبلیغ و ترغیب کنیم اما خودمان به دنبال مادیات باشیم.

آیت‌الله استادی با بیان اینکه توسعه کمی حوزه‌های علمیه و تشکیلات اداری آن به میزان کافی صورت گرفته است اضافه کرد: تشکیلات اداری نبايد در حوزه بيش از اين گسترش يابد بلکه آنچه را که درست شده به نحو بهتری اداره کنیم و از هدف خودمان در تربیت فضلا دور نشویم.

پرهیز از دیوان سالاری

وی، دیوان‌سالاری را آفت برای حوزه دانست و بیان داشت: ديوان‌سالاری در حوزه جایگاهی ندارد و نباید بدون نیاز تشکیلات را توسعه دهیم بلکه باید اولویت‌ها شناسایی و با وجود مدیران و استادان خوب مشکلات را رفع کنیم.

دبیر شواری عالی حوزه‌های علمیه، ترویج زی طلبگی را از جمله کارها دانست و گفت: یكی از وظايف مديران معرفی الگوهای ناب برای طلاب است تا از منش و رفتار آنان الگو بگیرند.

وی با تاکید بر لزوم رعایت جایگاه و شان حوزه اضافه کرد: مديران باید در دریافت کمک برای حوزه استقلال و شان آن را رعایت کنند و هرگونه کمکی را دریافت نکنند.

آیت‌الله استادی حضور دائمی مدیران در مدرسه را خواستار شد و افزود: دوری از اشتغالات غير مرتبط مدیران و مسؤلان حوزه‌ها از جمله راه‌ كارهای بهبود كيفيت تدريس و تعليم در حوزه است.