ارتفاعات قندیل در چتر امنیتی سپاه و سایر نیروهای مسلح قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سپاه نیوز؛ سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جمع فرماندهان و مسئولین نیروی زمینی سپاه که در مشهد مقدس برگزار شد؛ با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر این نیرو در برقراری امنیت پایدار در کشور اظهار داشت: واقعیت‌های راهبردی جمهوری اسلامی بیانگر ضرورت آمادگی همه جانبه نیروهای مسلح بویژه سپاه پاسداران برای دفاع از نظام و میهن اسلامی است و درک درست مجموعه‌ای از تهدیدات متنوع که توسط جبهه‌ی متحد معاندین منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برابر امنیت ملی کشور قرار داده شده است ارتقای آمادگی‌ها برای مقابله و مصاف با این تهدیدات را صدچندان کرده است.



وی افزود: روند تغییرات محیط امنیتی جمهوری اسلامی طی 35 سال اخیر نشان می‌دهد که کشور ما همواره بخشی از استراتژی نظامی بازیگران اصلی نظام سلطه و استکبار بوده است و آنها با اذعان به موقعیت بی‌بدیل ژئوپلتیک و راهبردی ایران و ظرفیت‌های انقلاب اسلامی برای نفوذ به جوامع و ملل آزاده و تبدیل شدن آن به یک الگوی مناسب جهت رویارویی با چالش‌ها و مشکلات حادث شده از سوی قدرت‌های جهانی، همواره درصدد طراحی و اجرای سناریوهای مختلف برای مقابله با ملت ایران و جمهوری اسلامی هستند.



سرلشکر جعفری با اشاره به لزوم رصد و اشراف دائمی بر تحولات منطقه پیرامونی و تحرکات ضد امنیتی که با چتر حمایتی امریکا و رژیم صهیونیستی برای تأثیرگذاری بر امنیت و آرامش موجود در کشور به ویژه در مناطق مرزی شمال غرب و جنوب شرق میهن عزیزمان توسط ضد انقلاب و گروهک‌های تروریستی و مزدور پی‌گیری می‌شود تصریح کرد: بحمدالله نیروی زمینی سپاه با درک عمیق تهدیدات و حضور هوشمندانه و مقتدرانه خود در نقاط مورد نظر تهدید دشمن توانسته است با حمایت و همراهی مردم و ظرفیت‌های بومی مناطق مرزی، توطئه‌های ضدانقلاب و معاندین را خنثی کند و بیش از پیش بستر‌های لازم را برای شکوفایی، پیشرفت، سازندگی و رفع محرومیت‌ها و پاسخ به نیازهای مردم در اختیار دستگاههای اجرایی قرار دهد.



سرلشکر جعفری در ادامه با تقدیر از اقدامات تحسین برانگیز نیروی زمینی سپاه در انجام مأموریت‌های محوله گفت: در ایام سالگرد عملیات موفقیت‌آمیز نیروی زمینی سپاه در شمال غرب و نیز جنوب شرق کشور که در سال 1390 و در راستای برقراری امنیت پایدار و دفع تهدیدات مناطق مرزی انجام شد از تلاش و همت شما فرماندهان عزیز و رزمندگان دلاور نیرو تشکر می‌کنم.



وی افزود: کارهای بسیار بزرگی در شمال غرب کشور انجام شده به طوری که در برخی از ارتفاعات مرزی از جمله "قندیل" که در طول تاریخ حضور ملموسی در آن مناطق نبوده است، امروز با تلاش مهندسی رزمی سپاه و احداث جاده و سایر زیرساخت‌ها شرایط برای استقرار دائمی رزمندگان در نوار مرزی مهیا شده است و هم اکنون این مناطق در چتر امنیتی سپاه و سایر نیروهای مسلح قرار دارند.



فرمانده کل سپاه خاطر نشان کرد: در جنوب شرق کشور نیز نیروی زمینی سپاه توانسته است امنیت پایدار مردمی را به برکت خون پاک شهید شوشتری و دیگر شهدای عرصه امنیت و مشارکت مردم و سران طوایف مختلف برقرار سازد به گونه‌ای که هیچ فعالیت و تحرک ضدامنیتی از چشمان تیزبین فرزندان انقلاب دور نمی‌ماند.



وی با اشاره به آمادگی‌های اطلاعاتی و عملیاتی مجموعه نیروی زمینی سپاه تصریح کرد: هوشمندسازی و توسعه قابلیت‌های تکنیکی و تاکتیکی در استفاده از سامانه‌ها و تجهیزات دفاعی و رزمی بومی در نیروی زمینی سپاه در روند افزایش توان بازدارندگی و دفاع همه جانبه از استقلال و تمامیت ارضی کشور و پاسداری از دستاوردها و آرمان‌های انقلاب اسلامی به خوبی صورت پذیرفته است و هم اکنون این نیرو را به یک سازمان قدرتمند، اطمینان بخش و آرامش آفرین برای ملت ایران تبدیل کرده است.



سرلشکر جعفری با تاکید بر اهمیت عنصر ایمان، معنویت و بصیرت در شاکله سازمانی سپاه گفت: آنچه از انتظارات مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا برمی‌آید و در واقع رمز موفقیت سپاه محسوب می‌شود، تقویت روزافزون معنویت و بصیرت و روح ایمان و اخلاص در پاسداران است زیرا اگر قدرت ایمانی، معنوی و معرفتی نباشد قطعاً قدرت نظامی هم کاری از پیش نخواهد برد.

