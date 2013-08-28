مانور عملیات اطفاء حریق در مرکز انتقال نفت رفسنجان برگزار شد

سید کمال الدین افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ساعت 9 صبح پس از اعلام آتش سوزی توسط کارکنان عملیات بهره برداری مرکز، بر روی مخزن 403 محتوی فرآورده سبک نفتی بلافاصله اتاق کنترل سریعا آژیر اعلام حریق و شرایط اضطراری را به صدا در آورده و پزشکیار و تیم آتشنشانی را به محل مورد نیاز اعزام می کند.

این مسئول افزود: به دلیل وسعت حادثه رئیس مرکز انتقال نفت شرایط را اضطراری اعلام کرده و تمامی گروههای مربوطه را درگیر می کند، در محل حادثه، یک نفر از نیروهای بهره بردار که جهت دیپ زدن و بازدید از محوطه صنعتی در محل بوده به شدت آسیب دیده و در چند نقطه از بدنش دچار شکستگی می شود و باید اقدامات پزشکی و انتقال مصدوم به اورژانس نیز صورت گیرد.

وی در ادامه اظهار داشت: تیم آتشنشانی سریعا اقدام به در سرویس قرار دادن سیستم فوم ساز مخزن کرده و تمامی محدوده مخزن را توسط شیلنگهای آتشنشانی پوشش داده و برای جلوگیری از آتش به سایر مخازن با آب آتشنشانی دیوار آبی بر روی مخازن همجوار برای خنک کردن ایجاد می نماید و سیستم خنک کننده آنها را نیز در سرویس قرار می دهد.

مسئول ایمنی و آتشنشانی منطقه جنوب شرق هدف از برگزاری این مانور را، افزایش توان عملیاتی و قدرت تصمیم گیری پرسنل در شرایط اضطراری، اطمینان از بکار بودن وسایل و تجهیزات اطفاء حریق عنوان کرد.

وی شناسایی نقاط ضعف و قوت و ارزیابی عملکرد گروههای مختلف درگیر در عملیات و هماهنگی بیشتر بین واحدهای مرکز انتقال نفت در شرایط اضطراری را از دیگر اهداف برگزاری این مانور بیان کرد.

افتخاری در پایان گفت: در این عملیات واحدهای HSE، حراست، ترابری، کارکنان بهره برداری و روابط عمومی حضور داشتند.



