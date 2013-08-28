به گزارش خبرنگار مهر، سعید وزیری‌نژاد ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در محل فرهنگسرای بانو برگزار شد اظهارداشت: برگزاری روز قزوین، گرامیداشت تاریخ سراسر پر افتخار استان و احیاء مذهب تشیع است زیرا این استان در 500 سال اخیر تاریخ تشیع نقش آفرین بوده است.

وي با بيان اينكه 9 شهريور ماه به عنوان روز قزوين نامگذاري شده است، بيان كرد: با توجه به اينكه نقطه اوج يک شهر، پايتخت شدن آن است، 17 ربيع الاول به عنوان روزي كه قزوين به عنوان پايتخت شيعي در دولت صفوي معرفي شد با محاسبه و تبديل تاريخ قمري به شمسي، روز نهم شهريور ماه به عنوان روز قزوين انتخاب شد كه به منظور بزرگداشت اين روز برنامه‌هاي مختلفي به مدت یک هفته در شهر قزوين اجرا خواهد شد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری قزوین با تشريح برنامه‌هاي روز قزوين گفت: يكي از دغدغه‌هاي اصلي شوراي اسلامي شهر و شهردار قزوين، افزايش حس تعلق شهروندان به شهر در راستاي افزايش مشاركت شهروندان در اداره شهر است.

وی اظهارداشت: یکی از جشنواره های مهمی که در راستای جذب و جلب گردشگران به این مناسبت برگزار می شود، جشنواره اسباب بازی است که با هدف جذب توریست و بازدید آنها از مکان های تاریخی و باستانی قزوین اجرا می شود.





وزیری نژاد با اشاره به شعار جشنواره روز قزوین با عنوان "قزوین تمدنی به قدمت زندگی" بیان کرد: سومين جشنواره و نمايشگاه بين‌المللي بازي و اسباب بازي كودكان ديروز و امروز از 13 تا 23 شهريورماه با برپایی 100 غرفه در سراي تاريخي و فرهنگي سعدالسلطنه با پيش‌بيني 100 هزار نفر بازديدكننده برگزار خواهد شد.

این مسئول با اشاره به تجربه دو سال گدشته در برگزاری این جشنواره و همکاری مطلوب کانون پرورشی فکری و تمامی دستگاه های اجرایی گفت: در سال جاری تلاش شده است به محتوی جشنواره توجه ویژه ای شود.

وی از حضور سه گروه میهمان ویژه در این جشنواره خبر داد و گفت: حضور 120 نفر از اصحاب رسانه بمنظور بازدید و تهیه گزارش، حضور 100 نفر از سفیران خارجی به همراه خانواده‌های خود برای حضور در جشنواره در روز 16 شهریور ماه با هدف معرفی قزوین در عرصه بین‌‌الملل و همچنین حضور هنرمندان و چهره‌های تلویزیونی که در حوزه کودکان فعالیت می کنند از ديگر برنامه‌هاي هفته بزرگداشت روز قزوين است.

وزیری‌نژاد در خصوص تبلیغات و اطلاع رسانی روز قزوین بیان کرد: انعقاد قرارداد برای حضور دو هزار نفر از پایتخت نشینان با دفاتر خدمات مسافرتی تهران در جشنواره بازی و اسباب بازی، نصب بیلبرد در آزاد راه تهران، کرج و همچنین در داخل استان، پخش آگهی و زیرنویس از صدا و سیمای استان، اطلاع رسانی از طریق رادیو شهر، استفاده از عروسک ‌ها و تن ‌پوش‌ها برای ترغیب کودکان و خانواده ها از دیگر فعالیت هایی است که برای برگزاری هر چه بهتر این جشنواره در استان صورت گرفته است.





وی گفت: در جشنواره اسباب بازی موزه تاریخ و ادبیات در مجموعه نگارالسلطنه برگزار خواهد شد که در این موزه اسباب بازی های کل کشور از زمان باستان تا زمان حاضر و همچنین کتب قدیمی برای شناساندن قابلیتهای کهن شهر قزوین به نمایش گذاشته خواهد شد.



مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین یادآورشد: سومین نمایشگاه و جشنواره بین‌المللی بازی و اسباب ‌بازی در مدت زمان یاد شده از ساعات 9 الی 12 و 16 تا 22 در مجموعه تاریخی سعدالسلطنه آماده پذیرایی از علاقه مندان است.