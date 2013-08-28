عبدالرضا احسانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص افتتاح چندین پروژه عمرانی به مناسبت هفته دولت عنوان داشت: بهره برداری از طرح برق‌رسانی به مسکن مهر شهر دزفول، فردا پنج شنبه با حضور معاون بودجه و برنامه ریزی استانداری خوزستان انجام می ‌شود.

وی افزود: همچنین طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده در همین راستا، خیابان 45 متری در جنوب شهر دزفول به منظور رفاه حال شهروندان فردا افتتاح می‌شود.

فرماندار دزفول تصریح کرد: تکمیل و احداث فاز اول تصفیه‌خانه دزفول به منظور بالا بردن کیفیت آب این شهرستان و رضایتمندی شهروندان نیز به مناسبت هفته دولت در هفتم شهریور ماه مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.





