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۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۵:۲۲

احسانی نیا خبرداد:

طرح برق‌رسانی به مسکن مهر در دزفول به بهره‌برداری می‌رسد

طرح برق‌رسانی به مسکن مهر در دزفول به بهره‌برداری می‌رسد

اهواز – خبرگزاری مهر: فرماندار دزفول از افتتاح سه پروژه عمرانی توسط معاون بودجه و برنامه ریزی استانداری خوزستان به مناسبت هفته دولت خبر داد.

عبدالرضا احسانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص افتتاح چندین پروژه عمرانی به مناسبت هفته دولت عنوان داشت: بهره برداری از طرح برق‌رسانی به مسکن مهر شهر دزفول، فردا پنج شنبه با حضور معاون بودجه و برنامه ریزی استانداری خوزستان انجام می ‌شود.

وی افزود: همچنین طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده در همین راستا، خیابان 45 متری در جنوب شهر دزفول به منظور رفاه حال شهروندان فردا افتتاح می‌شود.

فرماندار دزفول تصریح کرد: تکمیل و احداث فاز اول تصفیه‌خانه دزفول به منظور بالا بردن کیفیت آب این شهرستان و رضایتمندی شهروندان نیز به مناسبت هفته دولت در هفتم شهریور ماه مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.


 

کد مطلب 2124964

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