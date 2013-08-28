۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۵:۳۰

در هفته دولت/

بلوار دوگور صومعه سرا افتتاح شد

صومعه سرا – خبرگزاری مهر: به مناسبت هفته دولت بلوار دوگور با حضور فرماندار، بخشدار و جمعی از مسئولان شهرستان صومعه سرا افتتاح شد.

به گزارش خبرنگارمهر، فرماندار صومعه سرا ظهر چهارشنبه در این مراسم ضمن تبریک هفته دولت، یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گرامی داشت و گفت: دهیاران و شوراهای روستا باید برای آبادانی و توسعه تلاش بیشتری داشته باشند.

میرزا حسینعلی زاده اذعان داشت: دهیار روستای دوگور که به عنوان دهیار نمونه در استان معرفی شده است با همت و تلاش مضاعف و با همکاری اهالی دوگور توانسته پیشرفت خوبی در روستای خود داشته باشد.

وی همچنین تصریح کرد: حق مردم تمامی روستاهاست که از تمام امکانات لازم و ضروری برخوردار باشند.

فرماندار صومعه سرا برضرورت توسعه امکانات زیر ساختی در مناطق روستایی تاکید کرد و گفت: روستاها نقش مهمی در تولید و رونق اقتصادی دارند.

بخشدار صومعه سرا  نیز در این مراسم ضمن پاسداشت خون شهدا و تبریک هفته دولت گفت: قبل از انقلاب کارهای اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و عمرانی همه متمرکز در مرکز کشور و استان ها بود.

علی بابازاده اظهار داشت: به برکت انقلاب اسلامی و خون مطهر شهدا خدمات زیر بنایی امروز به تمامی روستاها حتی دورترین مناطق رسیده است.

در ادامه مراسم فرماندار و جمعی از مسئولن کلنگ احداث بوستان دوگور را بر زمین زدند.

