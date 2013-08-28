به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبری در آیین افتتاح 248 پروژه عمرانی قم که در سالن معصومیه استانداری قم برگزار شد، اظهار کرد: در کنار 172 پروژه عمرانی ذکر شده در برنامه‌های استانداری، 12 پروژه دیگر هم طی هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسند.

وی افزود: امروز همچنین شاهد شروع به کار هشت پروژه عمرانی دیگر هم در مجموعه مدیریت شهری قم هستیم.

شهردار قم با بیان اینکه ساخت سوله‌های بحران در دستور کار شهرداری قم قرار دارد عنوان داشت: در حال حاضر پنج سوله بحران در قم تکمیل شده‌اند.

وی ادامه داد: 30 مورد اصلاح هندسی معابر در نقاط مختلف شهر به منظور پیشگیری از بروز تصادف، بازگشایی معابر در پنج خیابان و راه‌اندازی مجموعه توریستی خضراء با همکاری اداره کل جهاد کشاورزی از جمله طرح‌های شهرداری قم در هفته دولت امسال هستند.

دلبری با اشاره به اجرای فاز سوم بلوار زائر خاطرنشان کرد: بهسازی و سامان‌دهی بلوار شهید عابدی هم امسال در دستور کار قرار گرفت و پس از 25 سال این مکان به شکلی صحیح اصلاح شد.

شهردار قم احداث بلوار فردوسی از بلوار امین به سمت سالاریه را مورد توجه قرار داد و افزود: ممیزی املاک هم در قم شروع شده و نرم‌افزارهای لازم برای این منظور به منظور دسترسی راحت‌تر مردم به پرونده‌های شهری تهیه شده است.

وی تصریح کرد: طرح تفصیلی شهر قم هم با همکاری اداره کل راه و شهرسازی قم و معاونت عمرانی استانداری در مراحل پایانی قرار دارد.

دلبری با اشاره به اتصال خیابان توحید به کمربندی امام علی(ع) بیان داشت: تجهیز ناوگان موتوری سبک و سنگین شهرداری قم هم در سال گذشته صورت گرفته است.

شهردار قم از شروع به کار هشت پروژه عمرانی در هفته جاری خبر داد و گفت: در مجموع 79 میلیارد و 700 میلیون تومان برای پروژه‌های شهری قم هزینه شده است.

وی اضافه کرد: احداث پنج ایستگاه آتش‌نشانی علاوه بر 10 ایستگاهی که از محل اعتبارات سفر رهبری به قم ساخته می‌شوند در دستور کار قرار دارد.

دلبری با اشاره به شروع به کار دستگاه پیشرفته حفاری TBM در مترو قم عنوان داشت: از دیگر اقداماتی که برای شهر قم صورت گرفته می‌توان به احداث کارخانه آسفالت اشاره کرد که روزانه 240 تن آسفالت تولید خواهد کرد.

انتقال و ساماندهی بازار خرید و فروش وسائط نقلیه در قم

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم از انتقال و ساماندهی بازار خرید و فروش وسائط نقلیه خبر داد.

حسن قنبری با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به لزوم ساماندهی فعالان بازار خرید و فروش موتورسیکلت از محل فعلی،اطراف میدان شهید نواب صفوی به محلی دیگر این انتقال صورت می گیرد.

وی افزود: سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری با همکاری شهرداری منطقه دو در راستای اجرای دستورات شهردار کلانشهر قم مبنی بر ایجاد مکان مناسب جهت حضور و فعالیت فروشندگان انواع موتورسیکلت نسبت به تسطیح ،دیوار کشی ،نصب تابلو و سرویس بهداشتی در زمینی واقع در بلوار امام رضا(ع) ،امامزاده شاه جمال جنب کشتارگاه صنعتی قم اقدام کرده‌است.

قنبری اذعان داشت:سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم از تاریخ اول شهریورماه سال جاری ضمن اطلاع رسانی قبلی و نصب بنر در محل فعلی، با همکاری عوامل خدمات شهری (رفع سد معبر و تخلفات شهری) نسبت به جمع آوری و انتقال ایشان اقدام کرده‌است.

برگزاری اولین کارگاه آموزشی توجیهی املاک و اموال حسابداری تعهدی در شهرداری قم

مدیر امور مالی شهرداری کلانشهر قم از برگزاری اولین کارگاه آموزشی توجیهی املاک و اموال حسابداری تعهدی در شهرداری قم خبر داد.

علیرضا یامولا با اعلام این خبر اظهار داشت: «اولین کارگاه آموزشی توجیهی املاک و اموال حسابداری تعهدی در جهت حصول هماهنگی هرچه بیشتر و تسریع پروژه تبدیل مبنای حسابداری شهرداری قم از نقدی به تعهدی در شهرداری قم برگزار شد.

وی افزود: این کارگاه با حضور کلیه مدیران امور مالی، مسئولین اموال و املاک مناطق هشت‌گانه و معاونین مالی و اداری و همچنین مدیران امور مالی کلیه سازمان‌های تابعه شهرداری قم در سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم برگزار شد.

مدیر امور مالی شهرداری کلانشهر قم در ادامه در خصوص اهداف برگزاری این کارگاه بیان کرد: دستیابی به بستر قوی و درست دارایی ثابت رمز موفقیت استقرار صحیح مبنای حسابداری تعهدی در شهرداری‌ است و جمع‌آوری هرچه سریعتر و دقیق‌تر اطلاعات مربوط به املاک، مستغلات و اموال شهرداری پاشنه‌ی آشیل این پروژه عظیم به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه شهرداری امانت‌دار کلیه شهروندان است؛ افزود: یکی از مهم‌ترین هدف‌های پروژه حسابداری تعهدی نیز این بوده است که توانایی پاسخگویی و امانت‌داری شهرداری قم بیش از پیش تقویت شود.

یامولا در پایان در خصوص میزان پیشرفت و پروسه‌ جاری پروژه حسابداری تعهدی خاطر نشان کرد: با توجه به تأکیدات شهردار کلانشهر قم مرحله جمع‌آوری اطلاعات و صورت‌برداری از اموال، ماشین‌آلات و سایر دارایی‌های ثابت طبق زمان‌بندی از پیش‌تعیین‌شده از ابتدای شهریورماه آغاز شده و تا کنون صورت ‌برداری از ماشین‌آلات و وسایل نقلیه مناطق 1، 2، 3، 4 و 5 طی ساعات استراحت ماشین‌آلات در موتوری این مناطق انجام شده‌است.

وی تصریح کرد: امیدواریم هفته دوم شهریور ماه جاری با ورود اولین دسته‌ی اطلاعات اموال از بانک اطلاعاتی، این پروژه ران گرفته خواهد شد.