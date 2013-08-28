صدور 20 هزارجلد سند و اجرای 50 طرح هادی روستایی در آمل

به گزارش خبرنگار مهر، سیداسماعیل علوی ظهر چهارشنبه در حاشیه واگذاری 250 جلد سند مالکیت روستایی در روستای " بوران" آمل گفت: هم اکنون طرح هادی در 190 روستای که جمعیت آنها بیش از 100خانوار است تهیه و درصورت اختصاص اعتبارهای لازم اجرایی خواهد شد.

وی افزود: طرح های هادی روستایی با هدف مناسب سازی خیابان های اصلی ومعابر ، زیباسازی و تسریع در صدور سند روستایی از سوی بنیاد مسکن انقلاب وهمکاری روستاییان اجرا می شود.

رئیس اداره بنیادمسکن انقلاب اسلامی آمل ادامه داد: در 70 روستای با جمعیت بیش از 50خانوار نیز طرح هادی درحال تهیه وتکمیل شدن است.

اجرای 50 طرح هادی روستایی

علوی افزود: تاکنون طرح هادی در 50روستای شهرستان آمل با حمایت بنیادمسکن انقلاب اسلامی این شهرستان اجرا و بهره برداری شده است.

رئیس اداره بنیادمسکن انقلاب اسلامی آمل، با بیان اینکه طرح هادی در روستای " کهنه دان " از توابع بخش مرکزی آمل از روستاهای شاخص وپیشرو در اجرای این طرح در شهرستان ونیز استان بوده است، تصریح کرد: همکاری وهمراهی خوب ساکنان این روستا در اجرای هرچه سریعتر طرح هادی در کمترین مدت شاخص بوده است.

علوی، سهمیه امسال اداره بنیادمسکن انقلاب اسلامی شهرستان آمل، برای صدور سندمالکیت روستایی را دوهزار و500 جلد اعلام واضافه کرد: با مدیریت مناسب این اداره پارسال نیز همین مقدار سهمیه در شهرستان بوده که صادر شده و امسال نیز پیش بینی می شود صدور سند مالکیت روستایی در آمل به حدود سه هزار جلد سند افزایش یابد.

وی، با اشاره به اینکه ساکنان روستاها همواره برای دریافت تسهیلات از بانک ها وسایر اقدام های جاری با معضل بزرگ وثیقه مواجه بودند، افزود: با صدور سند مالکیت برای املاک روستاییان، این مشکل روستاییان برطرف می شود.

شهرستان آمل با حدود 400هزارنفرجمعیت حدود 344 روستا دارد.