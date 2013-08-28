2 پروژه عمرانی آب و فاضلاب در صومعه سرا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب گیلان ظهر چهارشنبه در این مراسم ضمن گرامیداشت هفته دولت گفت: طی هفته دولت امسال 17 پروژه با اعتبار 76هزارو431 میلیارد ریال دراین استان به بهره برداری رسید.

حمید روشن روان اظهار داشت: این طرح ها شامل بازسازی سه دستگاه فیلترشکن شنی آب آشامیدنی منطقه گلسار، بازسازی واصلاح انشعاب آب، اصلاح و توسعه شبکه های آب وفاضلاب شهررشت ورفع نشتی مخزن هوایی سنگراست.

وی افزود: تله متری 9 حلقه ازچاه های لات محله لنگرود، اجرای خط انتقال آب به مسکن مهر و حفر و تجهیزه چاه شماره هشت صومعه سرا، حفر و تجهیز چاه دهانه گشاد لوشان، پروژه دوربین مدار بسته منجیل، حفرچاه و برق رسانی به چاه لوشان واجرای خط انتقال مسکن مهر لوشان نیز ازجمله این طرح هاست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان ادامه داد: اصلاح شبکه توزیع امور آبفا ماسال، افتتاح تصفیه خانه آب شهر احمد سرگوراب، تله متری و تله کنترل تاسیسات آب رسانی رودسر، اجرای آزمایشگاه میکروبی فومن در هفته دولت امسال به بهره برداری رسید.

وی همچنین با اشاره به اینکه هم اکنون مهمترین پروژه این شرکت طرح آب رسانی به غرب نزدیک است، یادآورشد: با اتمام این طرح ملی که هم اکنون 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد شهرهای صومعه سرا، فومن، شفت، گوراب زرمیخ، تولم شهر و روستاهای اطراف آن از آب آشامیدنی سالم بهره مند می شوند.

روشن روان اظهارداشت: در راستای اجرای طرح آب رسانی به غرب نزدیک شرکت آب و فاضلاب گیلان در سال گذشته 350 میلیارد ریال ازفروش اوراق بهادار درآمد کسب کرد که 50 درصد این اعتبار در سال جاری برای این پروژه مهم هزینه می شود.

مدیرشرکت آب و فاضلاب صومعه سرا با بیان این که طی هفته دولت امسال دو پروژه آب رسانی در این شهر به بهره برداری رسید، گفت: این دو طرح شامل خط انتقال آب رسانی به مسکن مهر، حفر و تجهیز یک حلقه چاه در صومعه سرا است.

علی روح الاامین افزود: برای اجرای این طرح ها افزون بر 10 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی یادآورشد: این طرح ها با هدف تامین و تنظیم فشار یکسان آب در تمام نقاط شهر و یکسان سازی میزان کلر باقیمانده در کل شهر به متراژ سه هزار و 800 متر اجرا شده است.