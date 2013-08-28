شرجی شدن هوا در کویر!/ بررسی تاثیر سد نساء در تغییر اقلیم شهر بم

به گزارش خبرنگار مهر، شهر بم شهری کویری در قلب کویر لوت است این شهر در واقع تاثیرگذار ترین شهر استان کرمان در شرق استان و ارتباط دهنده کرمان به استان سیستان و بلوچستان و کشورهای همسایه شرقی ایران محسوب می شود، قرار گرفتن این شهر در دشتی که کوههای متعددی بر آن مشرف هستند شرایطی را ایجاد کرده است که بم در وسط کویر لوت هزاران سال سر پا باشد.

بطوریکه از بم به عنوان یکی از کهنترین شهرهای پارسی یاد می شود که رمز بقاء آن نیز قرار گرفتن در گودی و وجود کوهستانهای برف گیر در اطراف این شهر است.

بارش باران و برف در این کوهستانها موجب سرازیر شدن آبهای زیر زمینی منطقه به سمت دشت بم می شود و بمی ها نیز از دیر باز با حفر قناتهای متعدد از این آب در راستای کشاورزی استفاده کرده اند برخی از این قناتها هنگامی که سر از خاک برمیدارند بیشتر به رودخانه های عظیم زیر زمینی شباهت دارند تا اینکه بتوان به آنها قنات گفت.

وجود همین قناتها موجب شده است که بم به واقع شهر نباشید بلکه یکی از باغ شهرهای بزرگ ایران محسوب شود که منظر منحصر به فردی را به خود اختصاص داده است.

وجود هزاران هکتار نخلستان بارور و زیبا در این شهر موجب شده یونسکو منظر این شهر را ثبت جهانی کند و روی تک تک نخلهای بم به عنوان یک اثر جهانی حساس باشد بطوریکه اگر حتی یکی از این نخلستانها حذف شود بازرسان یونسکو نسبت به حذف درختان عکس العمل نشان می دهند.

مانسون و آغاز شایعات شرجی شدن هوای بم

شرایط خاص اقلیمی بم از این شهر مکانی ساخته شاداب و بی نظیر که محصول نخلهایش نیز به خرمای مضافتی بم شهرت جهانی دارد.

اما طی روزهای گذشته تغییراتی در اقلیم بم شایعاتی در خصوص افزایش رطوبت هوا و در واقع شرجی شدن هوا ایجاد کرده است.

چند کیلومتر آن سو تر از بم و در جنوب استان کرمان شش شهرستان جنوبی کرمان به دلیل نزدیک بودن به خلیج فارس وضعیتی شرجی دارند و در برخی روزهای سال رطوبت هوا در این شهرها به 50 درصد هم می رسد.

روزهای اخیر نیز استقرار پدیده مانسون در استان کرمان موجب شد اکثر شهرهای استان کرمان از جمله بم با رطوبت 50 درصدی مواجه شوند این پدیده طی سالهای گذشته برای بسیاری از مردمان استان کرمان امری جدید و غیر قابل باور بود.

در نهایت پدیده مانسون با رطوبت بالایش و با بارندگیهای شدید در کرمان و خسارات جانی و مالی گسترده از استان کرمان رفت اما گویی همچنان ذهن مردم بم تحت تاثیر پدیده افزایش رطوبت است.

مردم بم وجود این رطوبت را با احداث و آبگیری یکی از بزرگترین سدهای جنوب شرق ایران مرتبط می دانند.

این درحالی است که هواشناسی بم اما میزان رطوبت فعلی این شهر کویری را در حد شرجی بودن هوا اعلام نمی کند و میزان شرجی بودن هوا را رطوبت 50 درجه ای می داند.

هر چند که بدون شک وجود سدها به واسطه دریاچه های بزرگ و تبخیر آب در اقلیم هر منطقه تاثیر گذار است اما تاثیر سد نساء بر رطوبت شهر بم امری است که نیاز به مطالعات کارشناسان کشاورزی دارد.

تغییرات رطوبتی در بم از یک سو و بروز پدیده هایی همچون خشکیدی خوشه های خرما از سوی دیگر که هر ساله خسارات میلیاردی را به مردم این شهر وارد می کنند حساسیتهایی را ایجاد کرده است که منجر به شایعه شدن افزایش رطوبت هوا در بم به دلیل وجود دریاچه بزرگ سد بم شده است.

مریم سلاجقه، کارشناس هواشناسی استان کرمان در این خصوص در گفتگو با مهر اظهارداشت: طبق بررسیهای صورت گرفته پدیده خشکیدگی خوشه های خرما در بم ظاهرا به دلیل افزایش دما و کاهش رطوبت است و افزایش احتمالی رطوبت به دلیل وجود دریاچه سد نساء به این امر نمی تواند ارتباط داشته باشد چون طبیعتا دریاچه رطوبت را افزایش می دهد.

وی گفت: رطوبت روزهای اخیر نیز به دلیل پدیده مانسون بوده است و اگر هنوز رطوبت در بم زیاد باشد مربوط به این پدیده نیست زیرا پدیده مانسون از استان خارج شده است.

سلاجقه گفت: اما رطوبت دریاچه سد نمی تواند به حدی باشد که درجه رطوبت را به حدی برساند که بگوییم هوا شرجی شده است با این وجود در برخی شهر های دارای سد مانند بافت برخی مواقع وجود سد موجب بارندگیهای محلی می شود که حتی در سامانه ما نیز پیش بینی نشده است و به شرایط اقلیمی محلی وابسته است.

وی در خصوص تغییر اقلیم شرق کرمان گفت: مطالعاتی در این خصوص در حال انجام است و برخی تغییرات در زمینه حداقل ها به صورت نقطه ای دیده می شود اما نمی توان گفت در استان کرمان تغییر اقلیم داشته ایم.

وی افزود: فصول همانند گذشته در استان کرمان وجود دارند و تغییری در این خصوص در استان کرمان وجود ندارد.

در این میان کارشناس هواشناسی بم نیز در گفتگویی هر گونه تاثیر سد نساء بر روی افزایش رطوبت را رد کرد و گفته است که این سد تاثیری برآب و هوای این شهر کویری ندارد.

حسن زاده افزوده است که رطوبت روزهای گذشته به دلیل رطوبت توده هوای هنر و تاثیر برمنطقه بود که افزایش رطوبت را به همراه داشت.

وی می گوید: میزان رطوبت فعلی در بم 10 درصد است و این میزان رطوبت در این ظهر عادی است.

وی یادآور شد: میزان بارندگی در بم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته و به حدود 140 میلی متر رسید که این میزان در حد نرمال است.

وی با اشاره به گرمای شدید و مداوم اواخر تیر و اوایل مرداد ماه که باعث خشکیدگی خوشه های خرما شد، گفت: تداوم گرما در روز و ادامه آن در شب باعث شد خسارت زیادی به محصول خرمای امسال وارد شود و تا پایان فصل برداشت خرما دیگر چنین پدیده ای بروز نمی کند هم اکنون اختلاف دما در روز و شب شهر بم بین 15 تا 17 درجه است.

گزارش: اسما محمودی

