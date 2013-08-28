محمود رضا شیرازی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه آیین افتتاح پروژه‌های عمرانی، خدماتی و ورزشی آبادان در گفتگو با خبرنگاران افزود: در هر گوشه از شهر که گذر می ‌کنیم فعالیتها و کارکردهای شهرداری نمود دارد و ما این را مدیون همراهی و حمایت و محبت مردم و مسئولان شهر هستیم.

وی در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه در حال تنظیم و تدوین سند چشم انداز توسعه شهری آبادان متناسب با سند چشم انداز کشور هستیم، اظهار کرد: هیچ کاری بدون برنامه و مطالعه انجام نشده است، هر کجا که حس کردیم با اقبال عمومی بیشتر مواجه است آن کار را به انجام رساندیم که از جمه آنها می توان به بازارچه خود اشتغالی بانوان و بازار 60 متری ذوالفقاری اشاره کرد.

شیرازی تصریح کرد: شهرداری آبادان هیچگونه وابستگی به جریان، گروه و یا حزب خاصی ندارد.

وی تاکید کرد: مصالح شهر را با هیچ چیز معاوضه نمی‌کنم، ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و کسب رضایت آنان مهمترین هدف شورا و شهرداری بود و خوشبختانه در این مسیر گرفتار بازیهای جریانهای سیاسی نشدیم.

شهردار آبادان با ابراز تاسف از فعالیت برخی جریانات سیاسی در شهر که سبب در جا زدن و عقب ماندگی شهر شده است، یادآور شد: فعالیت این جریانات هیچ تاثیر مثبتی‌بر روی روند بهسازی و توسعه شهری نداشته است.

شیرازی ادامه داد: با همه این تفاسیر توانستیم با یک خرد جمعی و حمایت مسئولان شهری به فعالیت‌هایمان در شهر ادامه دهیم و اکنون نیز شاهد به ثمر رسیدن این تلاش‌ها یکی پس از دیگری هستیم.

وی گفت: در تلاشیم تا با وجود تمامی مشکلات اعم از کمبود اعتبار، کارشکنی‌های سیاسی و نارسایی‌های درون سازمانی که نیاز به بازنگری و تغییر در سطح مدیران دارد نسبت به انجام وظایف محوله و اتمام به موقع پروژه‌ها اقدام کنیم.

شیرازی افزود: خوشحالیم که امروز مردم آبادان پس از سال‌ها کم‌کم طعم شیرینی بازسازی را می چشند.

