به گزارش خبرنگار مهر،فیروز احمدی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان با بیان این مطلب افزود: راهاندازی چنین مراکزی باعث میشود تا بهطور علمی با مووضع اعتیاد برخورد شود.
وی اظهار داشت: مشکلاتی پیرامون اعتبار اختصاص یافته به این موضوع پیشآمده بود که با اقدامات انجام شده امیدواریم تا روز شنبه موانع برای ادامه کار برطرف شود.
معاون امنیتی سیاسی استانداری زنجان گفت: در استان آمادگی کامل وجود دارد تا مصوبات شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر به مرحله اجرا درآید.
احمدی با اشاره به عدم همکاری شهرداری در رابطه با اختصاص اعتبار در نظر گرفته شده از سوی استانداری به این شورا، گفت: دلیل این کار را نمیدانیم در حالیکه کار شهرداری بهجز امور عمرانی در رابطه با مسائل فرهنگی نیز است.
زنجان -خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان گفت: مشکلات پیرامون راهاندازی مرکز درمان و نگهداری معتادان برطرف شده است و انتظار داریم دستگاههای ذیربط همکاری لازم را در این رابطه داشته باشند.
